Aus der Garage in rund 70 Länder: Die aquatherm GmbH mit Sitz in Attendorn feiert ihr 50. Jubiläum. Die Mitarbeiter des Herstellers von Kunststoff-Rohrleitungssystemen aus Polypropylen haben den runden Geburtstag bereits mit einem Fest begangen, im September folgt eine Event-Woche für die weltweiten Partner und auch für die Kunden gibt es im Jubiläumsjahr Grund zu Feiern.

Zum Mitarbeiterfest am 18. August kam die aquatherm Familie aller deutschen Standorte (inklusive der Kollegen aus Ennest und Radeberg) auf dem Gelände der Hoeschhallen in Attendorn zusammen. Die Geschäftsführer Christof, Dirk und Maik Rosenberg ließen die Firmengeschichte Revue passieren. Eine besondere Auszeichnung erhielt die Familie Rosenberg vom Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Siegen, Klaus Gräbener. Er verlieh die IHK-Ehrenurkunde für 50 Jahre erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit.

Parallel zum aquatherm Geburtstag feierte auch ein Mitarbeiter Jubiläum: Andreas Simon ist seit 50 Jahren bei aquatherm beschäftigt und hat von der Gründung bis zur heutigen Größe alle Entwicklungen im Unternehmen miterlebt. Er wurde auf dem Mitarbeiterfest von der Geschäftsführung besonders geehrt.

Von Attendorn in die ganze Welt

Alles begann in den 1970er Jahren: Der gelernte Elektriker-Meister Gerhard Rosenberg arbeitete zunächst bei einer Heizungs- und Sanitärfirma in Attendorn, bevor er sich am 17. August 1973, tatkräftig unterstützt durch seine Frau Anne, mit einer Firma für Warmwasser-Fußbodenheizungen selbstständig machte – der aquatherm GmbH. Sitz des Unternehmens waren zunächst die Garage und die Kellerräume seines privaten Wohnhauses in Ennest. Das ambitionierte Ziel von Gerhard Rosenberg? Als Rohrhersteller den Markt zu revolutionieren. Aus dieser Vision entstand der weltweit führende Hersteller von Kunststoff- Rohrleitungssystemen aus Polypropylen für den Anlagenbau und die Haustechnik. Zu den Einsatzgebieten zählen Trinkwasseranwendungen, Heizungsanlagenbau, Brandschutz-Sprinklersysteme, Klima- und Kältetechnik sowie Flächenheiz- und Kühlsysteme. Das Sortiment umfasst mehr als 17.000 Artikel in sechs Produktfamilien. Heute wird das Unternehmen von den Brüdern Christof, Dirk und Maik Rosenberg geleitet.

Über 500 Mitarbeiter weltweit

Kooperationen mit langjährigen Partnern rund um den Globus in rund 70 Ländern garantieren Kunden die weltweite Verfügbarkeiten der aquatherm Rohre und gleichzeitig lokalen Service. Produziert wird jedoch „100% Made in Germany“ an den Standorten Attendorn, Radeberg und Ennest. Die über 500 Mitarbeiter der aquatherm Unternehmensgruppe in Deutschland, Italien, England, USA und Kanada arbeiten entschlossen nach höchsten Qualitätsstandards an der Herstellung von sicheren und innovativen Rohrleitungssystemen. Dabei sind alle Prozesse auf die Schonung wertvoller Ressourcen, die Minimierung des Energieeinsatzes sowie die Vermeidung oder Verwertung von Abfällen ausgerichtet.

„Part of the solution“ lautet die Botschaft von aquatherm. Denn: Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, mit seinen nachhaltigen Produkten, seinem Service und Expertenwissen ein Teil der Lösung auf dem Weg zu einem klimaneutralen Leben zu sein. Aus diesem Grund hat aquatherm die „Mission 2025“ mit zahlreichen internen und externen Maßnahmen ins Leben gerufen. Dazu zählen unter anderem Projekte im Bereich der Digitalisierung oder Maßnahmen zum intensiveren Austausch mit weltweiten Partnern.

Viele Neuerungen im Jubiläumsjahr

Das Jubiläumsjahr 2023 ist geprägt von zahlreichen Neuerungen: Beispielsweise ist seit Juli die neue Website des Unternehmens online. Sie vereinfacht für die Nutzer die Suche nach allen relevanten Informationen und bietet außerdem viele optische Veränderungen. Mit der neuen Website ist auch eine überarbeitete Außendarstellung einhergegangen: Der Kreis steht im Mittelpunkt des neuen Markenauftritts und greift damit das Kernprodukt von aquatherm – das Rohr – auf moderne Art auf.

Neuerungen gibt es auch aus der aquatherm Produktwelt: Das Flächenheiz- und Kühlsystem aquatherm black hat eine neue Verbindungstechnik, die die Installation noch einfacher und schneller macht. Mehr über aquatherm gibt es unter www.aquatherm.de.