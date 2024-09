aquatherm wurde mit dem Plus X Award für höchste Kundenzufriedenheit in der Kategorie „Rohrleitungssysteme" ausgezeichnet.

Der Plus X Award, einer der führenden Innovations- und Qualitätspreise, hat aquatherm in der Kategorie „Rohrleitungssysteme" mit dem Gütesiegel für höchste Kundenzufriedenheit ausgezeichnet.

aquatherm, Weltmarktführer für Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus Polypropylen für den Anlagenbau und die Haustechnik, wurde von Endverbrauchern in einer unabhängigen Umfrage als die Marke mit der höchsten Kundenzufriedenheit in dieser Kategorie gewählt. Die Umfrage, die zwischen Mai und Juni dieses Jahres stattfand und in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Produkt- und Marktbewertung durchgeführt wurde, war ungestützt und unabhängig. Die Teilnehmer konnten dabei frei Marken nennen, mit denen sie besonders zufrieden sind. Es gab keine vorgegebenen Antworten. Insgesamt wurden 11.372 Stimmen abgegeben, wobei aquatherm in der Kategorie „Rohrleitungssysteme" die meisten Nennungen erhielt. Die Befragung richtete sich an eine breite Zielgruppe von Verbrauchern im Alter von 20 bis 65 Jahren aus allen Regionen und gesellschaftlichen Schichten Deutschlands.

Zweite Auszeichnung dieser Art für aquatherm

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, die unterstreicht, welchen hohen Stellenwert unsere Produkte, unsere Services und somit die Marke aquatherm genießen“, erklären Maik Rosenberg und Jan Kriedel, Geschäftsführer von aquatherm. „Gleichzeitig ist es für uns ein Ansporn, weiterhin in hohe Qualität und kundenorientierte Dienstleitungen zu investieren.“

Für aquatherm ist es bereits die zweite Auszeichnung mit dem Plus X Award. 2019 erhielt das Unternehmen die Auszeichnung für sein Flächenheiz- und Kühlsystem aquatherm black. Verliehen wurde es damals im Bereich Sanitär und Klima für insgesamt vier herausragende Eigenschaften: High Quality, Design, Bedienkomfort und Ökologie.