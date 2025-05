aquatherm präsentiert auf der Data Centre World in Frankfurt innovative Lösungen für energieeffiziente und nachhaltige Kühlsysteme in Rechenzentren. Foto: aquatherm

Die aquatherm GmbH, weltweit führender Hersteller von Kunststoff-Rohrleitungssystemen aus Polypropylen für den Anlagenbau und die Haustechnik, nimmt an der Messe Data Centre World Frankfurt am 4. und 5. Juni teil. Besucher sind herzlich eingeladen, am Stand I082 in der Messe Frankfurt die neuesten Lösungen für energieeffiziente und nachhaltige Kühlsysteme in Rechenzentren zu entdecken.

Als führende Fachmesse für Rechenzentrumsinfrastruktur bietet die Data Centre World Frankfurt eine erstklassige Plattform für den Austausch mit Experten, Entscheidern und Branchenführern. Der aquatherm Messeauftritt steht ganz im Zeichen der Zukunftstechnologien, die Effizienz steigern, Betriebskosten senken und die Umwelt schonen. Denn: Rechenzentren bilden das Rückgrat der digitalen Welt und erleben durch Cloud-Computing und Künstlicher Intelligenz ein enormes Wachstum. Die Klimatisierung des Rechenzentrums ist dabei ein kritischer Erfolgsfaktor. Ein zentraler Aspekt dabei ist die Energieeffizienz, insbesondere in Bezug auf die Kühlung. Rechenzentren generieren erhebliche Wärmemengen, die effektiv abgeführt werden müssen, um die Betriebssicherheit und Funktionsfähigkeit der Anlagen zu gewährleisten.

aquatherm blue: hohe Kühlleistung, niedriger Energieverbrauch

aquatherm hat sich als erfahrener Partner für energieeffiziente Rechenzentrumskühlung etabliert und bietet mit aquatherm blue ein innovatives Rohrsystem aus Polypropylen PP-RCT speziell für die Herausforderungen moderner Rechenzentren. Besonders bei der Flüssigkeitskühlung bietet aquatherm blue entscheidende Vorteile gegenüber traditionellen Systemen: höhere Kühlleistung bei niedrigerem Energieverbrauch und präzise Anpassung an individuelle Anforderungen. Auf der Data Centre World können die Besucher mehr darüber erfahren.

Ein besonderes Highlight der Messe wird der Vortrag von Dimitri Wolf, Area Sales & Account Manager bei aquatherm und Experte für Systemintegration sowie technisch orientierte Marktentwicklung, sein. Am 4. Juni um 15:40 Uhr wird er über das Thema “Advanced piping systems for energy efficiency in modern infrastructure” sprechen. In seinem Vortrag wird er die Vorteile der Verwendung von Polypropylen (PP) für Flüssigkeitskühlung und Direct-to-Chip-Anwendungen beleuchten. Anhand von Praxisbeispielen zeigt er, wie aquatherm Rohrleitungssysteme den Energieverbrauch senken und die langfristige Leistung in Rechenzentren und Industrieanlagen verbessern können.

Wer die Gelegenheit nutzen will, sich mit den aquatherm Experten auszutauschen, kann bereits jetzt einen Termin vor Ort vereinbaren. Dies ist möglich unter pr(at)aquatherm.de.