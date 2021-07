Pressemeldung

Moderne Durcharmaturen, die ein schnelles Umschalten zwischen Kopf- und Handbrause ermöglichen und dabei auch noch den individuellen Designwünschen der Kunden entsprechen, sind immer gefragter. Das Shower-Set AquaSwitch der HSK Badexperten lässt in Sachen Funktionalität und Design keine Wünsche offen. So können Fachhandwerker ihren Kunden das pure Duscherlebnis anbieten.

Eine wohltuende Erfrischung von oben oder per Handbrause? Shower-Sets mit AquaSwitch-Funktion bieten den Kunden gleich beide Möglichkeiten: Die mit einem Kippschalter ausgestatteten Duscharmaturen der HSK Badexperten ermöglichen das einfache Auswählen zwischen Kopf- und Handbrause. Die eindeutigen Symbole für Duschkopf und Handbrause auf dem Wasserschalter machen die Bedienung noch komfortabler. Zusätzlich punkten die AquaSwitch-Armaturen mit der Memory-Funktion des Schalters, der die Vorwahl auch nach dem Abdrehen des Wassers in der zuletzt gewählten Position hält.

Design- und Gestaltungsflexibilität

Die AquaSwitch-Technik ist in allen drei Shower & Co Designwelten (Softcube, Rund und Eckig) verfügbar. Die Armatur punktet mit ihren Ausstattungsvarianten Thermostat, Einhebelmischer, Universal und als edle Unterputzvariante. Leitungen sind dadurch nicht mehr sichtbar – besonders optisch eine klare Aufwertung der Dusche. SHK-Profis können ihren Kunden darüber hinaus noch mehr Flexibilität durch die hochwertige Glasablage in zwei verschiedenen Farbausführungen bieten: Weiß und Schwarz. So passt sich die Duscharmatur jedem Bad farblich perfekt an. Besonders praktisch: Die Echtglasablage bietet neben edlem Design auch zusätzlichen Platz für Duschutensilien.