Rund neun Monate vor Beginn der aquanale, Internationalen Fachmesse für Sauna. Pool. Ambiente., kann die Veranstaltung sehr gute Zwischenergebnisse vermelden. Fast alle wichtigen Marktplayer haben sich bereits angemeldet. Zudem sind aktuell schon mehr als 80 Prozent der Ausstellungsfläche ausgebucht, auch durch teils vergrößerte Flächenbuchungen. Insgesamt werden rund 320 ausstellende Unternehmen aus mehr als 25 Ländern in Köln erwartet. Über besonders starken Zuwachs freut sich die Messe in diesem Jahr aus den Ländern Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Polen, Finnland, Österreich, Schweiz, Spanien und Tschechische Republik. Die aquanale findet vom 28. bis 31. Oktober 2025 parallel zur FSB, Internationale Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bewegungseinrichtungen, in Köln statt.



Auch 2025 belegt die aquanale wieder die Messehallen 7 und 8 der Koelnmesse und ist klar in die sechs bekannten Themenwelten gegliedert. Trends für private Schwimmbad- und Wellnessanlagen mit Sauna und Spa werden ebenso abgebildet wie die Innovationen und Managementkonzepte für die Betreiber von öffentlichen Schwimmbädern, Erlebnisbädern und Thermen. Nationale und internationale Fachbesuchende aus öffentlichen Schwimmbädern, Freizeitbädern, Thermen, Schwimmbadbaufachbetrieben, Hotels, Architektur-, Landschaftsarchitektur- und Planungsbüros sowie aus den Bereichen Sauna, Sanitär-, Heizung-, Klimatechnik (SHK), Spa und Fitness, Garten- und Landschaftsbau, erhalten auf kurzen Wegen einen umfassenden Überblick über das gesamte Produktspektrum.



Hohe Beteiligung führender Unternehmen



Nahezu alle relevanten Marktplayer haben frühzeitig ihre Teilnahme für die aquanale 2025 zugesagt. So werden aus den Bereichen Schwimmbad, Schwimmbadtechnik, Wasseraufbereitung, Sauna, Spa und Wellness folgende Unternehmen ihr Produktportfolio in Köln vorstellen: Alukov, Aqua Solar, Aquarena, Aquaviva Iberspa, BAC, BB Systems, Behncke, Binder, Bluedrops. bsw, Carro Pools. CF Group, CGT Alkor, Compass Pool, eccos pro, Eichenwald, Elbtal, EMEC, EWA, Fluidra, Grando, Hayward, Herborner. Pumpen, HUUM, Klarer, Maitec, Midas, Narvi, Nextpool, Niveko, Novacomet, n-tree, Pentair, Pollet Group, Polyfaser, Renolit, Riviera Pool, Rollo Solar, Sawo, Nordic, Schmalenberger/Fluvo, SCP, Softtub World, Sopra, Speck Pumpen, Steinbach, T&A, UWE, U4PPP, WDT/Hugo Lahme, Wedi, Weinmann, Wibre oder Wiegand.



„Dass uns zum jetzigen Zeitpunkt schon so viele Anmeldungen von internationalen Ausstellern erreicht haben, freut uns sehr. Es ist nicht nur ein klares Bekenntnis der Industrie zur aquanale, sondern untermauert auch ihre Stellung als eine der weltweit führenden Fachmessen für den zukunftsorientierten Schwimmbad-, Sauna- und Wellnessmarkt“, sagt Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter der Koelnmesse.



Vielfältiges Rahmenprogramm rund um Sauna, Pool und Co.



Neben einem umfassenden Überblick innovativer Produkte und Designs bietet die aquanale 2025 ein gewohnt hochkarätiges Programm, das zusammen mit dem Bundesverband Schwimmbad und Wellness e. V. (bsw) als ideellem Träger und der Internationalen Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen e. V. (IAKS) erarbeitet wird. Wichtige Impulse für die weitere Branchenentwicklung setzt insbesondere das 11. Internationale Schwimmbad- und Wellnessforum. Renommierte Branchenexpertinnen und Branchenexperten diskutieren hier aktuell relevante Themen sowohl für den öffentlichen als auch für den privaten Schwimmbadmarkt.



Gemeinsam mit dem Partner „Sauna from Finland“ wird zudem bereits zum zweiten Mal die finnische Saunakultur vor Ort hautnah erlebbar. Weitere Partnerschaften mit dem Bundesverband Deutscher Schwimmmeister e. V. (BSD) und der European Waterpark Association (EWA) sorgen für zusätzlichen Content und viele Networking-Möglichkeiten.



#bettertogether: Starke Synergien durch Messeduo



Durch die Parallelität der aquanale und der FSB, Internationale Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bewegungseinrichtungen, entstehen zudem starke Synergien für Aussteller und Besuchende. Gemeinsam schaffen beide Leitmessen eine weltweit einzigartige Plattform für die Sport-, Spiel-, Schwimm- und Bewegungsindustrie. Auch der Boulevard wird 2025 in die Eventplanung rund um das Messeduo integriert. Unter dem Motto „Innovation & Sustainability“ präsentieren hier die geförderte Bundesbeteiligung „Young Innovators“ sowie ergänzende Themen- und Sponsorenflächen aktuelle Innovationen und Branchenthemen, die den Fokus auf die Kernbereiche beider Messen legen.