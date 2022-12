Die Vorbereitungen für die aquanale, Internationale Fachmesse für Sauna.Pool.Ambiente, vom 24. bis 27. Oktober 2023 nehmen an Fahrt auf. Bereits zwölf Monate vor Start verzeichnet die Branchenleitmesse einen starken Anmeldestand, darunter viele Unternehmen, die 2021 aufgrund der Pandemie nicht teilnehmen konnten. Darüber hinaus werden intensive Gespräche mit potenziellen Messeteilnehmenden geführt, Standwünsch diskutiert und die weitere Vorbereitung konkretisiert. Der Early Bird zur aquanale läuft noch bis zum 31. Januar 2023 – bis zu diesem Zeitpunkt haben interessierte Unternehmen noch Zeit, sich die damit verbundenen Vorteile zu sichern. Erste Ergebnisse zum Anmeldestand und zum Eventprogramm der aquanale werden Anfang des kommenden Jahres kommuniziert. Die aquanale findet parallel zur FSB, Internationale Fachmesse für Freiraum Sport und Bewegungseinrichtungen, statt. Ideeller Trägerin der Veranstaltung ist der Bundesverband Schwimmbad- und Wellness e.V. (bsw).



Die aquanale als internationale Branchenleitmesse präsentiert alle Themen rund um die neuesten Produkte und Designs für modernen, nachhaltigen und innovativen Schwimmbad- und Wellnessbau. Belegt werden wieder die modernen Nordhallen 7 und 8, unmittelbar am Eingang Nord des Kölner Messegeländes. In Halle 7 werden die Themen Schwimmbadtechnik und Pool abgebildet. Auch das Vortragsareal des Internationalen Schwimmbad- und Wellness-Forums wird in Halle 7 zu finden sein. Die Schwerpunkte Sauna, Whirlpool, Wellness & SPA sowie der private Schwimmbadbereich mit Pools & Aufstellbecken werden in Halle 8 zusammengefasst.



Bereits zum 10 Mal findet im Rahmen der aquanale das Internationale Schwimmbad- und Wellness-Forum (ISWF) statt und bildet wieder die inhaltliche Klammer der Veranstaltung. Organisiert und durchgeführt vom Bundesverband Schwimmbad- und Wellness e.V (bsw) in Zusammenarbeit mit der IAKS - Internationale Vereinigung Sport und Freizeitanlagen e.V. – wird hier an allen Messetagen in Halle 7 ein informatives und themenorientiertes Fachprogramm präsentiert, dass aktuelle und in der Branche diskutierte Themen aufgreift und zielgruppengerecht aufbereitet.



Die bevorstehenden Normen und Bestimmungen der EU bedeuten eine sorgsame Auswahl an haltbaren und verantwortlichen Produkten, die repariert und wiederverwertet werden können für eine moderne, ressourceneffiziente und wettbewerbsfähige Wirtschaft. Überdies stehen die Themen Personal, Management und Fachkräftemangel auf dem Programm.



Das Branchen FORUM aller aquanale Partner (ISWF) wird die aktuellen und in der Branche diskutierte Themen aufgreifen, die auf die Besucherzielgruppen und deren Bedürfnisse und Fragen fokussiert sind. Umfangreiche Workshops, Vorträge und Best-Practise Präsentationen schaffen den Wissensvorsprung für die genannten kommenden Herausforderungen im Schwimmbad, Spa, Sauna und Wellnessbereich.



„Green Waterparks“ lautet das Thema des „EWA-Villages“, dass die European Waterpark Association EWA in Zusammenarbeit mit der Koelnmesse GmbH realisiert. Hier präsentiert der Qualitätsverband der europäischen Freizeitbäder und Thermen die Leistungsstärke seiner Mitgliedsunternehmen. Im EWA-Village steht der Dialog mit der Branche im Vordergrund, um vor allem aktuelle Themen der Betreiber von Spaß- und Freizeitbädern, Wasserparks und öffentlichen Schwimmbädern zu besprechen und zukunftsweisende Konzepte nach vorne zu bringen.



Wer als Aussteller seine Innovationen und Trends für Schwimmbad, Sauna, SPA und Wellness den internationalen Fachbesuchern aus aller Welt zeigen will, macht dies auf der aquanale 2023! Von neuen Technologien bis Verfahrensoptimierungen hin zu visionären Planungen – an diesen vier Tagen bleiben keine Fragen offen.



Die aquanale 2023 findet vom 24. bis 27. Oktober 2023, parallel zur FSB, Internationale Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bewegungseinrichtungen, statt. Weitere Informationen zum Programm folgen in Kürze.