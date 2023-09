Bereits zum zehnten Mal findet das Internationale Schwimmbad- und Wellnessforum (ISWF) im Rahmen der aquanale, Internationale Fachmesse für Sauna.Pool.Ambiente., statt. Organisiert wird der Kongress vom ideellen Träger der Messe, dem Bundesverband Schwimmbad und Wellness e.V. (bsw), in Zusammenarbeit mit der Internationalen Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen e.V. (IAKS) und dem Bundesverband deutscher Schwimmmeister e.V. (BDS). Mit spannenden Vorträgen und Podiumsdiskussionen bildet das Forum erneut die inhaltliche Klammer der Messe.



Als Leitmesse trägt die aquanale stets auch die Verantwortung, aufkommende Themen und Herausforderungen zu identifizieren und Lösungsansätze zu präsentieren. So beschäftigt das Thema Nachhaltigkeit die Schwimmbad- und Wellnessbranche aktuell besonders. Wie lässt sich in Zeiten von Klimawandel und Energiekrise ressourcenschonend mit Wasser und Energie umgehen? Was bedarf es dafür beispielsweise im privaten Poolbereich? Wie gehen andere Länder, beispielsweise die Schweiz, mit entsprechenden Herausforderungen um?



Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es beim 10. Internationalen Schwimmbad- und Wellnessforum, das vom 24. bis 26. Oktober 2023 im Rahmen der aquanale stattfindet. Als inhaltliche Dachmarke der Messe bildet es alle Themen rund um Wasser, Wärme und Wellness ab. Fachbesucherinnen und Fachbesucher erhalten exklusive Einblicke in aktuelle Trends und Innovationen aus der Branche - sowohl im privaten als auch im öffentlichen Schwimmbadbau. An drei Kongresstagen werden in Halle 7 verschiedene Themen der Branche zielgruppengerecht aufbereitet: von der Planung CO2-reduzierter Bäder über die neue europäische Norm zur Energieeffizienz bis hin zum Thema Personalmangel.



Im Zuge des Forums werden zudem die europäischen Schwimmbadpreise EUSA AWARDS 2023 verliehen. Der Preis der Schwimmbadbranche wird seit 2013 jährlich vom europäischen Schwimmbadverband EUSA (European Union of Swimming Pool and Spa Associations) in Kooperation mit dem bsw und anderen europäischen Schwimmbadverbänden vergeben. Geehrt werden die schönsten privat genutzten Innen- und Außenpools sowie Whirlpools, Spas und Pools mit Überdachung und Abdeckung. Die persönliche Siegerehrung, moderiert von EUSA-Präsident Bert Granderath, findet am 24. Oktober 2023 statt. Wie die Schweiz, Partnerland der diesjährigen aquanale, neuen Herausforderungen begegnet, erfährt man ebenfalls im Rahmen des ISWF. Es besteht die Gelegenheit, sich von Traumbädern „Made in Switzerland“ inspirieren zu lassen – zu sehen sind die nominierten Projekte zum aqua suisse Award.



Die Teilnahme am 10. ISWF ist für alle Fachbesucherinnen und Fachbesucher der aquanale 2023 kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.



Das vollständige Programm sowie weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: www.aquanale.de/events/kongresse/internationales-schwimmbad-und-wellnessforum/



Weitere Informationen zur aquanale 2023 unter: aquanale.de