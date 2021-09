Pressemeldung

Gut gerüstet zeigt sich die aquanale, Internationale Fachmesse für Sauna.Pool.Wellness, die in weniger als acht Wochen in Köln an den Start geht. Die internationale Branchenleitmesse spielt dabei eine entscheidende Rolle für einen erfolgreichen Re-Start des Marktes, ist sie doch ein Muss für alle, die sich mit den Themen Pool, Sauna, Wellness und Ambiente beruflich erfolgreich sein wollen. Nur in Köln erhalten alle Marktpartner den umfassenden Überblick was es Neues gibt: neue Technologien, Produktinnovationen, Verfahrensoptimierungen und visionäre Planungen. Für die umfassende Sicherheit aller Messeteilnehmenden sorgen das Hygienekonzept #B-Safe4Business sowie das neue 3-G-Konzept CH3CK, die den Zutritt im Rahmen von Covid für alle Messeteilnehmenden optimal regelt. Über die Veranstaltungswebsite der aquanale erhalten Messeteilnehmende hilfreiche Informationen und Unterstützung für die Reiseplanung nach Köln. Die aquanale findet vom 26. bis 29. Oktober 2021, parallel zur FSB, Internationale Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bewegungseinrichtungen, statt.



Zur aquanale, die in diesem Jahr die Hallen 7 und 8 mit ca. 24.000 Quadratmetern Bruttoausstellungsfläche des Kölner Messegeländes belegt, werden rund 180 Unternehmen aus 25 Ländern, davon 58 Prozent aus dem Ausland. Die stärksten internationalen Beteiligungen kommen aus Frankreich, Belgien, Italien, Niederlande, Spanien & Portugal, Polen, Türkei, Tschechische Republik und Großbritannien, Österreich und Schweiz. Sie präsentieren alle Themen rund um die neuesten Produkte und Designs für modernen, nachhaltigen und innovativen Schwimmbad- und Wellnessbau.



Die Kommunikationsplattform „Messe“ eröffnet allen Marktplayern einen exzellenten und umfassenden Überblick über neue Technologien, smarte Konzepte und Produktinnovationen. Und nur hier ist ein so intensiver Austausch und Dialog möglich, der am Ende eben auch Business und neue Leads generiert. Entsprechend stark ist die Präsenz marktführender Unternehmen, die die aquanale als wichtigen Impulsgebern nutzen. So werden beispielsweise Fluidra, Riviera Pool, Speck Pumpen, Grando, Hugo Lahme, WDT, Fluvo Schmalenberger, Chemoform, Dinotec, Pentair, Hayward, Bünger & Frese, Maytronics, B&B Pool Systeme, Niveko, Alukov, Whirlcare Industries, Diamant Unionpool, oder auch Passion, Whitewater, BeWell Canada oder Superior Wellness in Köln vertreten sein.



Die aquanale stellt alle Bereiche des privaten und öffentlichen Schwimmbad-, Wellness, Sauna- und SPA-Bereichs in Köln komplett auf einer Plattform und in sechs r gegliederten Themenwelten vor. Hier können sich nationale und internationale Messebesucher aus Schwimmbadbaufachbetrieben, Kommunen, Freizeit- und Spaßbädern, Architektur- und Planungsbüros, Hotels, Spas, Fitnessstudios, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) sowie Premium-Privatbesucher einfach und mit kurzen Laufwegen von einem umfassenden, innovativen und sehr interessanten Produktspektrum überzeugen. Zusätzlich dazu garantiert auch in diesem Jahr das fachliche Eventprogramm Mehrwert und Wissensvorsprung für die internationalen Fachbesucher und Experten.



Die inhaltliche Dachmarke für den privaten und für den öffentlichen Schwimmbadbereich wird erneut das Internationale Schwimmbad- und Wellness Forum sein, welches bereits zum neunten Mal in Köln stattfindet. Hier präsentieren der bsw - Bundesverband Schwimmbad- und Wellness e.V und ideeller Träger der aquanale – in Zusammenarbeit mit der IAKS -Internationale Vereinigung Sport und Freizeitanlagen e.V. - an allen vier Messetagen in Halle 7 ein informatives und themenorientiertes Fachprogramm, dass sowohl die Zielgruppe der öffentlichen Badbetreiber anspricht, als auch viele Technik- und Trendthemen für Schwimmbadbauer, Hoteliers, Planer und Architekten bereit hält. Die Themenvielfalt reicht von „Nachhaltigkeit und Digitalisierung: Innovationen für Bäder“, „Best-Practice-Beispiele aus den IOC IPC IAKS-Architekturpreisen 2021“ über die „Entwicklung gesunder und nachhaltiger Pools“ bin zu „Pandemieplan/sichere Öffnung öffentlicher Schwimmbäder“. Auch der BDS – Bundesverband Deutscher Schwimmmeister – ist wieder mit dem Programmpunkt „Ausbildung/ Meisterlehrgang/Weiterbildung“ vertreten.



In Halle 8 präsentiert die European Waterpark Association EWA in Zusammenarbeit mit der Koelnmesse GmbH das „EWA-Village“ in der der Qualitätsverband der europäischen Freizeitbäder und Thermen die Leistungsstärke seiner Mitgliedsunternehmen aufzeigt. Mit dabei sind u.a. Aquarena, Roigk, Beco Beermann Plettenberg, Klafs, Lutz-Jesco und weitere Fördermitglieder der EWA. Der Dialog mit der Branche und untereinander steht in diesem Jahr im Vordergrund, um vor allem aktuelle Themen der Betreiber von Spaß- und Freizeitbädern, Wasserparks und öffentlichen Schwimmbädern zu besprechen und zukunftsweisende Konzepte nach vorne zu bringen .



Auf der aquanale 2021 werden die Sieger der europäischen Schwimmbadpreise EUSA AWARDS 2020 geehrt, der seit 2013 jährlich vom europäischen Schwimmbadverband EUSA - European Union of Swimming Pool and Spa Associations - in Kooperation mit dem bsw und weiteren Schwimmbadverbänden aus Europa für die schönsten privat genutzten Außen- und Innenpools sowie Whirlpools, Spas und Pools mit Überdachung und Abdeckung verliehen. Die persönliche Siegerehrung, moderiert von EUSA-Präsident Bert Granderath vom deutschen Bundesverband Schwimmbad & Wellness (bsw), findet am Donnerstag, 28. Oktober 2021, 17.15 Uhr in Halle 7 statt.



Surfen auf der Welle – und das auf kleinstem Raum. Die aquanale zeigt in Halle 8 erstmals eine Indoor Surf Welle. Hier zeigen „Könner“ was auch Indoor alles möglich ist. Aber auch Besucher können auf Anfrage und Anleitung des Anbieters Surf-Days Brandguides selbst aktiv werden.