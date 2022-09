PCS Rohrschneidesystem wird zum Herstellen von rechtwinkligen Schnitten in Rohren verwendet, auch wenn sich diese in einer Zwangslage befinden: z.B. in Ecken, oder wenn mehrere Rohre sehr eng aneinander liegen. PCS trennt Rohrleitungen ohne großen Aufwand, damit Abzweige, T-Stücke o. ä. eingebaut werden können, oder defekte Rohrstücke erneuert werden können.

Trennen von Abwasser-, Lüftungs-, Wasser- und Gasleitungen sowie Leitungen aller Art und Material ab DN 70.

sowie Leitungen aller Art und Material ab DN 70. PCS ermöglicht es, die hintere Rohrhälfte von innen nach außen zu trennen!

Durch das spezielle Gehäuse ist ein rechtwinkliger Schnitt immer vorgegeben!

Weitere Infos und Video auf www.rohreschneiden.de

Facebook: www.facebook.com/pcsrohrschneidesystem/?fref=ts

Besuchen sie uns auf den Messen:

SHK Essen 2022, Halle 2, Stand 2D20

Messegelände Essen

06. – 09.09.2022

WerkTag Richter + Frenzel

Königsberger Straße, 40231 Düsseldorf

20.09.2022

Werkzeugmesse Gienger Memmingen KG

Fraunhoferstraße 76, 87700 Memmingen

22.09.2022

Alle Kontaktmöglichkeiten:

Sie erreichen uns jederzeit über die bekannten Kontaktmöglichkeiten, für Fragen, Anfragen, Terminvereinbarungen, Bestellungen und alles andere.

Telefon: 06451 – 72400

Fax: 06451 – 724040

Mobil, whatsapp, Videotelefonie: 0171 – 6842773

Web: www.airclean.de und www.rohreschneiden.de

Mail: info(at)airclean.de und info(at)pcs-rohrschneidesystem.de

Für weitere Fragen: