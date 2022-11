aqotec Stammsitz in Weißenkirchen im Attergau, Österreich.

aqotec ist führender Nah- und Fernwärme-Komplettanbieter mit Sitz in Österreich ● Strategische Zusammenarbeit fördert dynamisches Wachstum in Zukunftsmarkt ● Familienunternehmen und Gründerteam passen kulturell ideal zusammen

Die Viessmann Group (“Viessmann”) hat eine Vereinbarung über den Erwerb einer neuen Minderheitsbeteiligung an der Nahwärmespezialistin aqotec GmbH (“aqotec”) abgeschlossen. Der Komplettanbieter für Quartierslösungen mit Sitz in Weißenkirchen in Österreich beschäftigt rund 150 Mitarbeiter und erwirtschaftet im laufenden Jahr voraussichtlich über 35 Millionen Euro Umsatz.

Das Leistungsspektrum von aqotec umfasst sämtliche Lösungen von der Planung über die Installation bis zum Service von Nahwärmenetzen. Mit der Beteiligung an aqotec verstärkt Viessmann seine Marktposition bei Nahwärme-Projekten.

Christian Holzinger, geschäftsführender Gesellschafter aqotec: “Wir stehen an dem Punkt unserer Unternehmensentwicklung, an dem wir unsere Kapazitäten dank einer dynamischen Marktnachfrage nach Nahwärme in nahezu allen Bereichen ausweiten wollen. Dank der strategischen Partnerschaft mit Viessmann werden wir gemeinsam unser Geschäft signifikant expandieren.”

Christian Plainer, geschäftsführender Gesellschafter aqotec: “Als familiär geführte Unternehmen stehen sich aqotec und Viessmann auch kulturell sehr nahe. Mit vereinten Kräften können wir unser gemeinsames Ziel einer regenerativen Wärmeversorgung in Zukunft noch besser erreichen.”

Timo Tauber, Managing Director Viessmann Investment: “Mit aqotec haben wir die perfekte Ergänzung zu unserem bestehenden Lösungsportfolio gefunden und stärken unsere Zusammenarbeit mit Kommunen und Bauplanern. Unsere Beteiligung ist ein strategisches Investment in einem außerordentlich zukunftsträchtigen Geschäftsfeld und zahlt auf unseren Purpose ein, Lebensräume für zukünftige Generationen zu gestalten.”

Neben dem Standort in Weißenkirchen im Attergau in der Nähe von Salzburg hat aqotec internationale Vertriebsaktivitäten für seine Lösungen in Deutschland, Italien, Schweiz, Frankreich, Niederlande, Tschechien, Belgien, Luxemburg, Polen, Slowenien, Slowakei, Kroatien und Kanada.

Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug des Erwerbs der Geschäftsanteile steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Bundeswettbewerbsbehörde in Österreich.