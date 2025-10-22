Starre Wasserrohre bei nicht gerader Leitungsführung zu verlegen dauert. AQA+® Anwender schaffen dies jedoch in Rekordzeit -dank flexiblem, von Hand biegbarem Edelstahlwellrohr .. und das alles ohne Spezialwerkzeug!

Das AQA+® Wasserinstallationssystem der Firma BOACRAFT ist auf dem Vormarsch in Deutschland, denn immer mehr Installateure setzen auf die enormen Vorteile in der Verlegung mit diesem System.

AQA+® besteht aus zwei Teilen: Zum einen aus den hochwertigen Edelstahl-Wellrohren (1.4404), die von Hand biegbar sind und somit die Installation von verbindungslosen Bögen in Sekunden ermöglichen. Dank eines speziellen zweistufigen Wärmebehandlungsprozesses sind die Rohre formstabil, eigenspannungsfrei und federn nicht zurück. Zum anderen sind es Anschlussstücke mit einer sogenannten Schraub-Pressverbindung, die dank der patentierten Doppeldicht-Technologie vollständig sicher und dennoch, wenn nötig, wiederlösbar sind. Jeder AQA+® Fitting ist werkseitig mit einer integrierten Flachdichtung versehen, welche neben einer Metall-Dichtstelle als zusätzliche Metall-Elastomer-Dichtstelle dient.

Zeitprobleme gehören der Vergangenheit an!

Der größte Vorteil des Systems liegt in der erheblichen Arbeitszeitersparnis bei der Neuinstallation, Erweiterung oder Sanierung von Wasserleitungen. Mit AQA+® profitieren nicht nur der ausführende Handwerker, sondern bereits der Architekt und Planer vom Zeitvorteil des Systems. Die Berechnung des Materialbedarfs ist äußerst einfach und dank AQA+® kann möglicher Materialverschnitt auf ein Minimum reduziert werden. Durch die minimale Anzahl an Verbindungstellen steigt nicht nur die Sicherheit, sondern reduziert sich auch der Zeitaufwand für die Prüfung der gesamten Wasserinstallation. Die Arbeitszeitersparnis wird umso deutlicher, je größer das Projekt oder je komplexer die Leitungsführung sind.

Testen Sie AQA+® bei Ihrer nächsten Wasserinstallation und überzeugen Sie sich persönlich von den Vorteilen!

Für die Installation von AQA+® benötigen Sie kein Spezialwerkzeug. Die Investitionskosten beschränken sich, wenn überhaupt vorhanden, auf ein Minimum. Das einzige Werkzeug, das Sie benötigen, sind ein Rohrschneider für Edelstahlwellrohre, ein Abisoliermesser und eine Zange oder Schlüssel zum Anziehen der Fittings.

AQA+® entspricht der Norm GW354 und ist vom DVGW zertifiziert. Für nähere Informationen zum Produkt und den Verlegemöglichkeiten steht Ihnen Herr Daniel Bonanno (+49 (0) 172 32 46 511) gerne zur Verfügung.

mehr