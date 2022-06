Neues Vertriebswerkzeug für das Fachhandwerk. Auf der Baustelle legen die „Frauen und Männer vom Fach“ mit der App elements a lite in wenigen Schritten ein neues Bad- oder Heizungsprojekt an. Nahtlos erfolgt anschließend die Übertragung der vorerfassten Informationen in die Planungs- und Kommunikationsplattform elements a. Das spart Wege, Zeit und schafft ganz neue Möglichkeiten im Kundengespräch.

So funktioniert der einfachste Weg zum Folgeauftrag per App an einem Beispiel: Ein Fachhandwerker arbeitet auf der Baustelle und sein Kunde nutzt die Gelegenheit, über seine veraltete Heizungsanlage zu sprechen. Gerade in Zeiten des Klimawandels müsse die unbedingt modernisiert werden. Ein Fall für die Profis. Statt sich die Informationen zu merken, Fotos auf dem Handy zu machen und später rauskramen zu müssen, erstellt der Monteur oder Meister in der App elements a lite anhand eines einfachen Fragenkatalogs ein neues Projekt und erfüllt seinem Kunden damit den Wunsch, sich sofort um sein Anliegen zu kümmern. Der erste Schritt zum Auftrag.

Ein großes Plus der App: die geführte Fotostrecke. Damit hält der Fachhandwerker direkt alle relevanten Punkte für das neue Bad- oder Heizungsprojekt bildlich fest. Durch Echtzeitsynchronisation fließen die erfassten Daten von der App in elements a ein. Die Kollegen im Büro setzen auf diesen Informationen auf, erstellen ein gezieltes Angebot und senden es dem Kunden schnell und smart über elements a zu.

Und was passiert, wenn der Fachhandwerker vor Ort beim Kunden gerade keinen Empfang hat, weil sich die Heizungsanlage im Keller befindet? Kein Problem. Die Offline-Erfassung in der elements a lite App macht es möglich. Sobald das Tablet oder das Smartphone wieder Empfang hat, werden die Daten automatisch an elements a übermittelt und das Projekt kann weiterbearbeitet werden.

Die Vorteile der elements a lite App auf einen Blick:

schnelle Erfassung von Projekten durch elements a lite

geführte Fotostrecke, um das Angebot an die Kundenbedürfnisse anzupassen

keine lose Papiererfassung von Kundenanfragen

Echtzeit-Synchronisation zwischen elements a und elements a lite

Offlinefähigkeit, um auch an Orten ohne mobilen Empfang Projekte zu erstellen

DSGVO-konform

Reaktion auf Kundenanfragen und Projekterfassung durch die elements a lite App sofort möglich

Anbei die Links zu den Stores:

Android: play.google.com/store/apps/details?id=com.elementsalite&gl=DE

iOS: apps.apple.com/de/app/elements-a-lite/id1613373505?uo=2