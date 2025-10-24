Anwender-Liebling: Die Profi-Wanne von DERBLAUE®
Laut einer Umfrage ist die Profi-Wanne das absolute Lieblings-Produkt von DERBLAUE®. Und das aus gutem Grund. Ob beim Heizkörpertausch, Ölfilterwechsel oder Pumpendienst – die Wanne ist immer da, wenn’s drauf ankommt.
Sie schützt Böden, Maschinen und Kundenräume – und sorgt dafür, dass Du einfach sauber arbeitest.
Top-Features:
💧 Dichtlippe für sicheren Abschluss
💪 Biegemetalle – formbar für jeden Einsatz
🪝 Aufhängösen für freihändiges Arbeiten
🧼 Mehr Effizienz, weniger Wischen
🧳 Kompakt & robust – immer dabei
Sauber arbeiten – in engen Räumen
Im SHK-Alltag sind die Einbausituationen von Heizungsventilen, Pumpen oder Siphons oft eng und verwinkelt - hier punktet die Wanne mit ihrer Anpassungsfähigkeit. Kein Eimer abschneiden, kein Tropfen daneben. So sieht professionelles Arbeiten aus – und der Kunde merkt’s sofort.
👉 Jetzt alle Details checken:
➡️ derblaue.com
Mit DERBLAUE® entscheidest Du Dich nicht nur für besseres Werkzeug, sondern für ein effizienteres Arbeiten im gesamten Betrieb.
Allzeit gute Geschäft wünscht Dir das Team von DERBLAUE®,
Dein Partner für effizientes Arbeiten in der SHK-Branche
Über die Aqua Evolution Systems GmbH
Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter derblaue.com