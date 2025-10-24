24.10.2025  Pressemeldung Alle News von DER BLAUE

Anwender-Liebling: Die Profi-Wanne von DERBLAUE®

Kein anderes Produkt von DERBLAUE® wird so oft genutzt, gelobt und weiterempfohlen – und das aus gutem Grund: die Profi-Wanne ist der ideale Begleiter für alle SHK-Anwendungen und bei unzähligen Handwerkern nicht mehr wegzudenken.

Laut einer Umfrage ist die Profi-Wanne das absolute Lieblings-Produkt von DERBLAUE®. Und das aus gutem Grund. Ob beim Heizkörpertausch, Ölfilterwechsel oder Pumpendienst – die Wanne ist immer da, wenn’s drauf ankommt.
Sie schützt Böden, Maschinen und Kundenräume – und sorgt dafür, dass Du einfach sauber arbeitest.

Top-Features:
💧 Dichtlippe für sicheren Abschluss
💪 Biegemetalle – formbar für jeden Einsatz
🪝 Aufhängösen für freihändiges Arbeiten
🧼 Mehr Effizienz, weniger Wischen
🧳 Kompakt & robust – immer dabei

Sauber arbeiten – in engen Räumen
Im SHK-Alltag sind die Einbausituationen von Heizungsventilen, Pumpen oder Siphons oft eng und verwinkelt - hier punktet die Wanne mit ihrer Anpassungsfähigkeit. Kein Eimer abschneiden, kein Tropfen daneben. So sieht professionelles Arbeiten aus – und der Kunde merkt’s sofort.

Mit DERBLAUE® entscheidest Du Dich nicht nur für besseres Werkzeug, sondern für ein effizienteres Arbeiten im gesamten Betrieb.

Allzeit gute Geschäft wünscht Dir das Team von DERBLAUE®,
Dein Partner für effizientes Arbeiten in der SHK-Branche

Über die Aqua Evolution Systems GmbH
Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter derblaue.com

Aqua Evolution Systems GmbH
Lindenstraße 14
87477 Sulzberg
Deutschland
www.derblaue.com
