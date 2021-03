Vorgefertigte Regelarmatur mit drei Funktionen: Mit der Anschlussgruppe Serie 149 für Kälte- und Wärmesysteme kann die Anbindung von Gebläsekonvektoren, Kühlbalken oder Deckensysteme an das Hauptleitungssystem schnell und sicher hergestellt werden.

Vorgefertigte Bauteilgruppen zeichnen sich durch mehrere Vorteile aus. Auf der Baustelle können sie unkompliziert und schnell montiert werden. Gleichzeitig reduzieren sie den Arbeitsaufwand und damit die Montagekosten. Auch bei der Sicherheit können vorgefertigte Bauteilgruppen für die Gebäudetechnik punkten. Dabei ist weniger mehr. Mit der Anschlussgruppe der Serie 149 von Caleffi für Kälte- und Wärmesysteme sind, im Vergleich zur Montage von einzelnen Komponenten mit 20 Wasseranschlüssen, nur noch vier Anschlüsse notwendig; ein wesentlicher Teilaspekt der Anschlussgruppe für HVAC-Endgeräte.

Bei der Konstruktion der Serie 149 wurde auf geringe Abmessungen, kompakte Bauweise und unkomplizierte Montage geachtet. In Kombination mit den nur noch vier erforderlichen Wasseranschlüssen kann so die Anbindung von

Gebläsekonvektoren, Kühlbalken oder Deckensysteme an das Hauptleitungssystem schnell und sicher hergestellt werden. Die Armatur übernimmt die Regelung der Endgeräte, den hydraulischen Abgleich und filtert und reinigt das Medium (Wasser oder Glykollösungen bis 50%). Die konstruktive Auslegung erleichtert auch die Inbetriebnahme der Anlage sowie erforderliche Inspektions- und Wartungsarbeiten.



Weniger ist mehr und damit sicherer: Im Vergleich zur Montage von einzelnen Komponenten mit 20 Wasseranschlüssen sind bei der vorgefertigten Serie 149 nur noch vier Anschlüsse notwendig.

Fünf Komponenten für den sicheren und energieeffizienten Betrieb

Im Gehäuse der Serie 149 sind in der Basisversion fünf Komponenten integriert: Drei-Wege-Ventil, PICV-Stellantrieb, Venturi-Messstutzen, Bypass und integrierter Schmutzfänger.

Das Absperrventil hat drei Funktionen: Normaler Betrieb, Bypass-Betrieb B für die Umströmung und Bypass C für die Absperrung zum Endgerät.

Das druckunabhängige, proportionale und lineare Regelventil PICV regelt die Durchflussmenge bei Schwankungen der Differenzdruckbedingungen des Anlagenkreislaufes und hält ihn konstant auf den eingestellten Wert des automatischen Durchflussbegrenzers. Der Messstutzen dafür arbeitet nach dem Venturi-Prinzip. Durch einfache Messung der Durchflussmenge, werden Einstellung und Inbetriebnahme deutlich vereinfacht. Eine im Volumenstrommesser enthaltene Membran beschleunigt dabei das Betriebsmedium. Der Bypass ermöglicht die Leitungen des Hauptkreislaufes zu spülen und zu reinigen, ohne das Betriebsmedium durch das Endgerät zu leiten. Für Wartungsarbeiten kann das Endgerät von der Zirkulation getrennt werden.

Mit einem optional erhältlichen elektronischen Stellantrieb wird automatisch die erforderliche Durchflussmenge anhand der benötigten Wärmelast geregelt. Dazu ist das PICV Regelventil zu entfernen und über den Messstutzen der elektronische Aktor einzubringen. Der integrierte Schmutzfänger filtert die Verunreinigungen durch ein Metallfilternetz mit spezifischer Maschenweite aus dem Betriebsmedium. Er kann zu Reinigungsarbeiten mit wenigen Handgriffen ausgebaut werden.

Die Serie 149 ist in DN 15 (20-800 l/h), DN 20 (20-1200 l/h) und DN 25 (1200 - 30000 l/h) erhältlich. Die Anschlussmaße betragen bei DN 15 1/2" IG x 3/4" AG, bei DN 20 3/4" IG x 1" AG und bei DN 25 1" IG x 1 1/4" AG. Der maximale Betriebsdruck liegt bei 25 bar, der maximale Differenzdruck 5 bar. Die Regelarmatur kann in einem Temperaturbereich von - 25° bis 120°C und einer Raumtemperatur von 0° bis 50° C betrieben werden. Eine vorgeformte Isolierschale aus PPE gehört zum Lieferumfang. Als Zubehör ist ein elektronisches Messgerät zu Messungen von Differenzdrücken und Durchflussmengen mit und ohne Fernsteuerung erhältlich.

Bildquelle: Caleffi