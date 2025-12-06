Zum 1. Dezember 2025 übernimmt Anne Spielberg die Leitung der GET NORD als Exhibition Director. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im B2B-Marketing, insbesondere in den Bereichen Messeorganisation, Markenführung und Personalmanagement, bringt sie eine umfassende Expertise für die Weiterentwicklung der Fachmesse mit.

Die gebürtige Kielerin war zuvor unter anderem bei dem langjährigen GET NORD-Aussteller ESYLUX Deutschland GmbH als Head of Marketing International und Mitglied der Geschäftsleitung auch für Messen und Events verantwortlich. Bei Uponor GmbH - ebenfalls Aussteller bei der GET NORD - bekleidete sie die Position als Vice President Marketing Building Europe. Damit hat sie bereits umfassendes Branchen-Know-how. Anne Spielberg ist studierte Informatikerin. Sie folgt auf Danny Enwerem, der die Hamburg Messe und Congress zum 30. September 2025 auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Heiko M. Stutzinger, CEO der Hamburg Messe und Congress, erklärt: „Wir freuen uns sehr, mit Anne Spielberg eine erfahrene und bestens vernetzte Persönlichkeit für die Leitung der GET NORD gewonnen zu haben. Ihre Expertise in Marketing und Messemanagement sowie ihre Branchenkenntnis sind ein großer Gewinn für die Weiterentwicklung der Fachmesse.“