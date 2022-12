Gerade die vergangenen, teilweise durchaus schwierigen Jahre, haben gezeigt, wie unerlässlich Zusammenhalt ist. Viele verschiedene Projekte befassen sich mit prägenden Themen unserer Gesellschaft und verdienen Unterstützung – eine Auswahl fällt entsprechend nicht leicht. Nachdem wir bereits im Laufe des Jahres Hilfsprojekte für die Ukraine mit Sach- und Geldspenden unterstützt haben, möchten wir unsere Weihnachtsspenden einem ebenfalls wichtigen Thema widmen: Der Nachhaltigkeit.

Folgende Projekte werden entsprechend in diesem Jahr mit einer Spende gefördert:

SOLAWI des Tiggeshofs

Die SOLAWI – eine solidarische Landwirtschaft – wird aktuell durch Marie Tigges, einer engagierten Unternehmerin, auf dem Tiggeshof im sauerländischen Ainkhausen aufgebaut. Ziel ist es, eine Community basierte Form der Lebensmittelproduktion zu schaffen, bei der die erwirtschaftete Ernte an eine bereits vorab feststehende Abnehmergruppe verkauft wird. Dabei teilen sich die Abnehmer die Kosten für Gemüseanbau, Hühnerhaltung oder Ähnliches und decken ihren eigenen Bedarf an diesen Lebensmitteln. Ziel des Ganzen ist ein äußerst nachhaltiges Wirtschaften mit Lebensmitteln aus der Region.

www.solawi-tiggeshof.de/

Neven Subotic Stiftung

Die Neven Subotic Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen sauberen Zugang zu Trinkwasser und Sanitäranlagen zu schaffen. Diese Grundlagen für ein gesundes Leben sind global sehr ungleich verteilt. In Regionen, in denen diese Versorgung keine Selbstverständlichkeit ist, wie Äthiopien, Kenia und Tansania, werden durch die Unterstützung der Stiftung Brunnen und Sanitäranlagen errichtet, um den Menschen vor Ort zu helfen – mit einem positiven Effekt auf das Bildungswesen: Kinder können den Schulunterricht besuchen und müssen nicht Wasser von weit entfernten Quellen transportieren.

nevensuboticstiftung.de/

Elimu4Afrika e. V.

Der Elimu4Afrike e. V. kümmert sich als gemeinnütziger Verein um das Bildungswesen in Afrika. Das fehlende Wissen über wichtige Themen wie den Bau von Brunnen ist eines der Grundprobleme von vielen rückständigen und armen Regionen in Afrika. Um dem Mangel an fachlicher Ausbildung entgegenzuwirken, wird der Bau einer Berufsschule für Trinkwasser und Solar vorangebracht. Für mehr Bildung und Perspektiven.

elimu4afrika.com/

Besondere Herausforderungen haben uns in diesem Jahr nicht nur gezeigt, wie wichtig soziales Engagement, sondern auch, wie wertvoll partnerschaftliche Zusammenarbeit auf unternehmerischer Ebene ist. Für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen, Ihre Treue und Ihren Einsatz möchten wir uns deshalb an dieser Stelle von Herzen bei Ihnen bedanken.

Zum Schluss bleibt uns nur noch eines: HSK sagt Danke, wünscht frohe Weihnachten und ein glückliches, neues Jahr!

Wir wünschen Ihnen, Ihrem Team und Ihrer Familie eine entspannte Weihnachtszeit mit vielen besonderen Momenten, einen guten Start in das neue Jahr 2023 und für Ihre private sowie berufliche Zukunft weiterhin Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg.



Herzliche Grüße aus dem Sauerland

Ihr Joachim Schulte

Geschäftsführender Gesellschafter

der HSK Duschkabinenbau KG