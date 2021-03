alpha innotec verstärkt sein Vertriebsteam für das Gebiet Ost. Als neuen Regionalvertriebsleiter hat das Unternehmen Arend Leers gewinnen können. Der ausgewiesene Wärmepumpen-Fachmann und Vertriebs-Profi hat zuvor als Regionalverkaufsleiter für Stiebel Eltron gearbeitet. Seine zentrale Aufgabe ist es, die rasch wachsende Nachfrage nach Wärmepumpen der Marke alpha innotec in seiner Region abzudecken.

Der Markt boomt. Die Wärmepumpe ist seit Jahren das meist installierte Heizsystem in deutschen Neubauten. Und auch für Sanierungsobjekte zieht die Nachfrage deutlich an. So wurden allein im vergangenen Jahr 120.000 neue Wärmepumpen in Deutschland installiert. Das entspricht einem Wachstum um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für die nächsten Jahrzehnte rechnen die Marktkenner mit einem Anhalten des Wärmepumpen-Booms.

Um die rasant steigende Nachfrage nach den umweltfreundlichen und energieeffizienten Heizsystemen zu bedienen, stärkt alpha innotec jetzt seinen Vertrieb im Gebiet Ost. Mit Arend Leers hat das Unternehmen einen profunden Kenner des Wärmepumpen-Marktes und der zugrunde liegenden Technologie gewonnen.

„Wir sind froh, dass wir mit Arend einen echten Profi für unser Team gewinnen konnten. Mit diesem Grundstein können wir nun noch intensiver in dieses Gebiet investieren und unser Vertriebsteam stark ausbauen“, meint Wolfgang Herold – alpha innotec Vertriebsleiter Deutschland.

Der neue Regionalvertriebsleiter Ost ist überzeugt: „Das Wichtigste am Vertrieb sind nicht die Zahlen sondern die Menschen. Passt das Miteinander, kommt auch der Erfolg.“