Dallmer ColourCollection: Bringt Farbe und Inspiration in die Dusche

State of the Art: die Dallmer ColourCollection. Bild: Dallmer GmbH + Co. KG

Der Trend geht zum bunten Bad: Angefangen bei pastellfarbenen Armaturen über schwarze Akzente bis hin zu Naturtönen wird Farbe immer mehr zum Mittel, um den eigenen Stil auszudrücken. Mit den matt lackierten Rosten der „ColourCollection“ setzt der Arnsberger Entwässerungsexperte Dallmer nun auch in der Dusche unübersehbare Farb-Highlights. Die „ColourCollection“ eignet sich zum Einbau mit den DallDrain-Bodenabläufen, ebenfalls eine Entwicklung aus dem Hause Dallmer.

Die Dallmer ColourCollection: Roste in 16 ausgesuchten Farben

Mit der Dallmer ColourCollection stehen Edelstahl-Roste in cleanem Schwarz und Weiß sowie in diesen 14 RAL-Tönen zur Auswahl:

Beige, Grünbraun, Bronzegrün, Umbragrau, Graublau, Ozeanblau, Ultramarinblau, Himmelblau, Minzgrün, Zinkgelb, Blutorange, Hellrosa, Telemagenta und Rubinrot. Sollte da noch nicht die richtige Farbe dabei sein, können die Roste auch individuell lackiert werden – nahezu jeder RAL-Ton lässt sich realisieren.

Das breite Farbspektrum ermöglicht es, die verschiedensten Vorstellungen umzusetzen – egal, ob es farblich mit den Fliesen harmonieren soll oder ob starke Kontraste zur übrigen Badarchitektur gewünscht sind. Insbesondere in der Objektplanung, für Boutique-Hotels, Hotelketten, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ist diese Freiheit bei der Farbauswahl interessant, denn so lassen sich Designkonzepte bis ins Detail durchziehen – auf Wunsch auch in Unternehmensfarbe.

Unabhängig von der Farbe stehen alle Roste in zwei verschiedenen Größen – 100 x 100 mm und 120 x 120 mm – zur Verfügung und zeichnen sich durch ein prägnantes Lochmuster aus.

Die ColourCollection erweitert die DallDrain-Systemfamilie

Die Roste der Dallmer ColourCollection passen zur DallDrain-Systemfamilie. DallDrain bietet alles für einen hochflexiblen, montagefreundlichen Bodenablauf, der in bodengleichen Duschen und anderen zu entwässernden Flächen eingesetzt werden kann. Basis der DallDrain-Systemfamilie bilden drei Ablaufgehäuse, die sich für den Einbau in nahezu jeder baulichen Situation eignen und frei mit verschiedenen Aufsätzen kombiniert werden können. Mit der Dallmer ColourCollection wird die ohnehin schon umfangreiche Auswahl an Aufsätzen nun noch einmal vergrößert.

Für ein besonderes Bad bis ins Detail

Mit der ColourCollection bleibt der Sauerländer Entwässerungsexperte seinem Motto „Das Detail macht den Unterschied“ treu. Dallmer Produkte – von Designrosten bis hin zu Duschrinnen in attraktiven Anthrazit- und Metalltönen – wurden immer wieder für ihre gelungene Gestaltung ausgezeichnet. Nun kommt mit der ColourCollection ein ganz neuer und knallbunter Hingucker hinzu, der Architekten noch mehr kreativen Freiraum eröffnet und es letztlich jedem Einzelnen ermöglicht, sich seine Lieblingsfarbe ins Bad zu holen.

Weitere Informationen zur ColourCollection: www.dallmer.de/colourcollection