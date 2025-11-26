Auf Wunsch kann ein zweiter Drucksensor integriert werden, sodass auch Parallelmessungen problemlos möglich sind. Ideal für komplexe Anlagen, kombinierte Prüfaufgaben oder Arbeiten, bei denen mehrere Schritte gleichzeitig überwacht werden müssen. Damit bietet das ecom-DP Profi-Set einen klaren Mehrwert gegenüber klassischen Einzelgeräten.

Ein besonderes Plus ist die frei anpassbare Messroutine. Nutzer können eigene Abläufe hinterlegen und ihre Prüfungen dadurch strukturiert, schnell und reproduzierbar durchführen. Das erhöht die Servicequalität und spart im täglichen Einsatz wertvolle Zeit.

Für den Einsatz vor Ort ist bestens gesorgt: Das Set kommt in einem stabilen Transportkoffer und beinhaltet umfangreiches Zubehör wie passende Anschlussschläuche und verschiedene Adapter. Alles ist sauber abgestimmt und sofort einsatzbereit – direkt mitnehmen, auspacken und loslegen.

Fazit:

Das ecom-DP Profi-Set ist eine professionelle Komplettlösung für präzise Druckmessungen und sichere Gasarmaturenprüfungen. Es unterstützt das Fachhandwek zuverlässig, steigert die Messgenauigkeit und erleichtert die Dokumentation deutlich.

