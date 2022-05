Pressemeldung

„Mit Technikausstellung, Führung durch die Anlagentechnik des UBA, im direkten Austausch an Expertentischen - in diesem attraktiven Rahmen wollten wir im Sommer gemeinsam mit dem UBA das 11. Forum Wohnungs­lüftung starten.“, so Dr. Jan Witt, Geschäftsführer der HEA-Fachgemein- schaft. „Der enge Austausch mit unseren Partnern aus Behörden, Kammern und Organisationen zeigt jedoch, dass der Wunsch nach einem digitalen Angebot derzeit noch überwiegt. Daher haben wir uns entschlossen, auf den Erfolg des 10. Forums mit über 300 Teilnehmenden aufzubauen und das 11. Forum in diesem Jahr nochmals digital und kostenfrei anzubieten.“, so Witt weiter.

Dr.-Ing. Heinz-Jörn Moriske, Leiter Beratung Umwelthygiene im Leitungs­bereich des Umweltbundesamtes, sieht das digitale Angebot auch als Chance: „Seit Beginn der Pandemie erleben wir einen stark wachsenden Bedarf an praxisorientierten Informationen und lüftungstechnischen Lösun­gen. Mit dem digitalen Format ermöglichen wir eine noch größere Reich­weite, auch für Interessierte, denen eine Teilnahme an einer Präsenzveran­staltung vor dem Hintergrund der noch nicht gänzlich erledigten Corona­Pandemie sonst nicht möglich gewesen wäre.“

Kostenfrei, digital und als Fortbildung anerkannt

Im Fokus des Programms stehen praktikable Lösungen für gute Raumluft­qualität. Einen besonderen Schwerpunkt werden Schulen und die Bewälti­gung der Pandemie durch lüftungstechnische Lösungen darstellen, die auch auf andere Innenräume, z. B. das Eigenheim oder Büro, übertragbar sind. Beispiele aus der Praxis, Grundlagen und Lösungen geben den Markt­partnern konkrete Handlungsempfehlungen.

Energieeffizienz-Experten aufgepasst!

Fortbildungspunkte: Das Forum wird für die Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes mit 4 Unterrichtseinheiten (Wohnge­bäude), 4 Unterrichtseinheiten (Energieberatung Nichtwohngebäude) und 4 Unterrichtseinheiten (Energieaudit DIN 16247:4) angerechnet.

Weitere Informationen, das Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.forum-wohnungslueftung.de.