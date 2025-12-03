Copyright: Kermi GmbH
03.12.2025  Pressemeldung

Alles auf einen Blick: Fakten zum x-buffer combi pro

Der Wärmespeicher ist die kompakte Systemlösung für Heizung und Warmwasser im Einfamilienhaus – montagefreundlich und effizient.

In einem Flyer haben wir alle Fakten zum Produkt kurz und übersichtlich für Sie zusammengefasst. 

Zum neuen Flyer

KERMI GmbH
KERMI GmbH
Raumklima
Pankofen - Bahnhof 1
94447 Plattling
Deutschland
Telefon:  09931 - 5010
www.kermi.com
