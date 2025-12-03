Alles auf einen Blick: Fakten zum x-buffer combi pro
In einem Flyer haben wir alle Fakten zum Produkt kurz und übersichtlich für Sie zusammengefasst.
In einem Flyer haben wir alle Fakten zum Produkt kurz und übersichtlich für Sie zusammengefasst.
28.11.2025
Reallöhne im 3. Quartal 2025 um 2,7 % höher als im Vorjahresquartal
mehr
Inflationsrate im November 2025 voraussichtlich +2,3 %
mehr
Quelle: destatis.de
28.11.2025
Erwerbstätigkeit im Oktober 2025 saisonbereinigt nahezu unverändert
mehr
Quelle: destatis.de
28.11.2025
Importpreise im Oktober 2025: -1,4 % gegenüber Oktober 2024
mehr
Einzelhandelsumsatz im Oktober 2025 real um 0,3 % niedriger als im Vormonat
mehr
Quelle: destatis.de