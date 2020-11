Das Endlos-Thema Arbeitswerte wartet endlich auf Umsetzung. 2021 ist ein gutes Jahr dafür.

DIE SITUATION – in vielen SHK-Unternehmen: Wer im SHK-Kundendienst seine Kosten samt dem erforderlichen Gewinn decken möchte, benötigt dafür mittlerweile über 70 Euro/Std. Die üblichen Verrechnungswerte liegen nach wie vor in vielen SHK-Unternehmen deutlich unter diesem Wert.

In Nordrhein-Westfalen beispielsweise geht der Fachverband davon aus, das aktuell etwa ein Viertel der Unternehmen Arbeitswerte einsetzen oder sich zumindest sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen. Eine immer größere Zahl an Unternehmen setzt auf Arbeitswerte – und das mit Erfolg.

DAS ZIEL - Die taktgenaue Abrechnung von Leistungen birgt deutliche Vorteile gegenüber der lange üblichen Form nach Stunden. Das bewährte System aus der Kfz-Branche ist für SHK-Unternehmen gut übertragbar. SHK-Unternehmen zerlegen die Leistung in Arbeitswerte von sechs, zehn oder 15 Minuten, zum beiderseitigen Nutzen für Kunde und Betrieb. Der Kunde erhält eine taktgenaue Abrechnung, während das SHK-Unternehmen seine Verrechnungssätze ertragsorientiert anpassen kann.

