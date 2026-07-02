Moderne Installationswände müssen heute mehr leisten denn je: schnell montierbar, normgerecht und flexibel einsetzbar. Robert Schilling von TECE zeigt, wie vorgefertigte Installationswände als durchdachte Systemlösung Planungssicherheit schaffen und Bauprozesse deutlich effizienter machen.

09 Jul

Web-Seminar

Do, 09:00–09:45 Uhr

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Projekt & Planung

Worktime: TECEsmartwall – Aufbauseminar

Auch wenn detaillierte und vor allem vollständige Material- und Sägelisten eine große Hilfe auf der Baustelle darstellen, ihr ganzes Potenzial entfaltet die digitale Badplanung mit TECEsmartwall erst in Kombination mit der Vorfertigung in der eigenen Werkstatt. Erfahren Sie hier, wie Sie dieses Potenzial voll ausschöpfen.

02 Jul

Web-Seminar

Do, 09:00–09:45 Uhr

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Gebäudemodernisierung als Chance

Zukunft braucht Bestand: Das Gebäude­modernisierungs­gesetz erleichtert Sanierung, Aufstockung und Umnutzung – für mehr bezahlbaren, nachhaltigen und energieeffizienten Wohnraum. Im Anschluss laden wir Sie zum Get-together mit Rooftop-Bar Dinner zum Austausch und Networking ein.

31 Aug

Frankfurt

Mo, 12:45–21:00 Uhr

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Trinkwasserhygiene praxisnah verstehen

Expertinnen und Experten aus Behörden, dem Sachverständigenwesen und der Industrie vermitteln praxisnahes Wissen zur hygienischen Planung, Bewertung und Sanierung von Trinkwasserinstallationen. Schwerpunkte sind Legionellen, die Auswertung von Laborergebnissen sowie zukunftssichere Systemlösungen.

02 Sep

Garbsen

Mi, 09:30–16:00 Uhr

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Worktime: TECEsmartwall – Grundseminar/Apps

Digitale Badplanung mit TECEsmartwall hat viele Vorteile und lohnt sich schon ab Bad 1. Wie einfach es geht, erfahren Sie in unserem Web-Seminar. Egal ob zur Erstellung einer Materialliste oder zur Vorfertigung in der eigenen Werkstatt: Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit TECEsmartwall TECEprofil Installationswände einfach und schnell planen.

03 Sep

Web-Seminar

Do, 09:00–09:45 Uhr

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»Moderne Installationssysteme verbinden Effizienz, Qualität und Planungssicherheit – für Bauprozesse, die schneller, wirtschaftlicher und nachhaltiger umgesetzt werden können.«

Robert Schilling,

Referent der TECE Academy

Installation & Montage

Worktime: Sanitärsysteme

Wie plane ich unterschiedliche Raumsituationen? Welchen Komfort bietet TECElux insbesondere auch für die vorausschauende Badplanung? Und wie genau installiere ich ein TECE Dusch-WC? Diese und viele andere Fragen klären wir in unserem Web-Seminar.

16 Jul

Web-Seminar

Do, 09:00–09:45 Uhr

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Worktime: Rohrsysteme

Zuverlässig, flexibel, wirtschaftlich – TECE Rohrsysteme bieten smarte Lösungen für jede Installation. In unserem Web-Seminar zeigen wir, wie Sie mit cleveren Verbindungstechniken und durchdachter Planung Ihre Arbeitszeit optimieren.

13 Aug

Web-Seminar

Do, 09:00–09:45 Uhr

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Worktime: Fußbodenheizung

Moderne Flächenheizungen sind effizient, komfortabel und ideal für Wärmepumpen. In unserem Web-Seminar zeigen wir, wie die TECEfloor Systeme funktionieren, worauf es bei Planung und Installation ankommt und welche Vorteile sie im Alltag bieten.

20 Aug

Web-Seminar

Do, 09:00–09:45 Uhr

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Trinkwasser im Fokus

Trinkwasserinstallationen müssen technische, rechtliche und hygienische Anforderungen erfüllen. Anhand praxisnaher Beispiele zeigen Rechtsanwältin Felicitas Floßdorf und Sachverständiger Bernd Staats, worauf es bei Planung, Sanierung und Betrieb ankommt. Fachvorträge von TECE und SYR ergänzen das Programm mit aktuellen Normen und Lösungen.

26 Aug

Magdeburg

Mi, 14:00–19:30 Uhr

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Worktime: Dusch-WC

Dusch-WCs von TECE überzeugen, nicht nur mit Blick auf die Installation. Vorbildlich in der Reinigungsleistung, einfach in der Bedienung und gänzlich ohne Elektronik schaffen sie beste Voraussetzungen für eine störungsfreie Kundenbeziehung. Überzeugen Sie sich selbst.

27 Aug

Web-Seminar

Do, 09:00–09:45 Uhr

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