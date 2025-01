Durch die nahtlose Integration in das myWOLF Portal können Kunden in Echtzeit umfassende Auftragsinformationen abrufen und alle notwendigen Details zu ihren Bestellungen einsehen. Für maximale Flexibilität sorgt die Optimierung der Plattform für mobile Endgeräte. Quelle: WOLF GmbH

WOLF erweitert sein digitales Serviceangebot mit der neuen Auftragsmappe für den Bereich Air Handling. Die innovative Plattform bietet Kunden einen schnellen und umfassenden Einblick in den gesamten Auftragsprozess. Zusätzlich werden zukünftig alle projektrelevanten Daten und Dokumente an einem Ort gebündelt – jederzeit und überall.

Durch die nahtlose Integration in das myWOLF Portal können in Echtzeit umfassende Auftragsinformationen und alle notwendigen Bestelldetails eingesehen werden. Dies umfasst unter anderem Lieferdaten, Bestellmengen und relevante Gerätedaten. Auftragsbezogene Dokumente wie technische Zeichnungen, technische Daten inklusive Regelungsunterlagen sowie kaufmännische Unterlagen stehen bei Bedarf zum Download bereit. So sind die Fachkunden stets auf dem neuesten Stand. Eine optimierte Suchfunktion ermöglicht es, spezifische Aufträge schnell zu finden und wichtige Informationen wie den aktuellen Bestellstatus abzurufen.

Mobil und vernetzt

Für maximale Flexibilität ist die Plattform für mobile Endgeräte optimiert. Ob im Büro oder unterwegs – Nutzer haben stets Zugriff auf ihre Bestellungen. Zudem bietet die AHU Auftragsmappe direkte Kommunikationswege zu den zuständigen Vertriebs- und Logistikmitarbeitern, sodass Rückfragen oder Klärungen schnell und unkompliziert per Anruf oder E-Mail erfolgen können.

Mehr Effizienz für Fachkunden

Als zentrale Informationsquelle für alle Auftragsdaten reduziert die Auftragsmappe den manuellen Aufwand durch automatisierte Prozesse erheblich. Dies führt zu spürbaren Kosteneinsparungen und erhöht die Effizienz für unsere Kunden.

Weitere Informationen zur digitalen Auftragsmappe finden Sie unter: Die neue AHU Auftragsmappe in myWOLF | WOLF GmbH