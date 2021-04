Der iF DESIGN AWARD identifiziert jährlich die Königklasse herausragender Designleistungen in verschiedenen Gestaltungsdisziplinen mit besonderer Relevanz für Gesellschaft und Alltag. In diesem Jahr zeichnete die Jury des renommierten Designpreises alle 19 eingereichten Produkte der Premiummarke hansgrohe mit einem ‚Winner´ Label aus. „Wir sind stolz, dass in diesem Jahr ausnahmslos alle eingereichten hansgrohe Produkte einen iF DESIGN AWARD gewonnen haben. Es zeigt uns, dass sich unsere Strategie, den Menschen noch näher in das Zentrum des Produktdesign zu rücken, bewährt“, sagt Marc André Palm, Head of Global Brand Marketing bei hansgrohe.

Unter anderem ausgezeichnet wurde das differenzierte Design von hansgrohe Pulsify, einer neuen, modernen Duschkollektion mit besonders flachem Profil. Auch die neuen, modularen Accessoires-Linien WallStoris und AddStoris der Premiummarke aus dem Schwarzwald fanden großen Anklang bei der internationalen Designjury. Ebenfalls prämiert wurde die minimalistische Form und die Funktion der RainButtons und des RainPads, den Steuerungselementen des digitalen Duschsystems RainTunes. Auch die Armaturenneuheiten Finoris, die Kombination aus ausziehbarer Brause und minimalistischer Armatur für den Waschtisch, und Vivenis, mit einem wasserfallartigen, sanften Strahl, konnten die Jury überzeugen. Die Marke freut sich neben den zahlreichen Preisen für herausragendes Produktdesign auch über einen Award in der Disziplin Communications, den die hansgrohe home App erhielt.

Die Krönung des gemeinsamen Erfolges brachte der iF GOLD AWARD der Designmarke AXOR für die neue Waschtischarmatur AXOR One Select aus der gleichnamigen Kollektion mit dem britischen Designer-Duo Barber Osgerby. „AXOR One erfindet den Archetypus der Einhebelarmatur völlig neu und reduziert ihn auf seine reine Form. Sein elegantes und unkompliziertes Design fügt sich sowohl in moderne als auch in klassische Umgebungen. Der Kaltwasserstart hilft Energie zu sparen und ist umweltfreundlich. Was für eine angenehme Art, die Hände zu waschen!“ so das Statement der Jury. Darüber hinaus wurde die AXOR One Duschkollektion und AXOR Citterio mit neuen Griffvarianten mit dem iF ‚Winners‘ Label prämiert.

Eine hochkarätige internationale, unabhängige Gruppe von 98 Designexperten bewertete 9.509 Einsendungen von rund 3.693 Teilnehmern aus 52 Nationen. Weniger als 95 Wettbewerbseinreichungen hat die internationale Expertenjury mit dem iF GOLD AWARD für außerordentliche Designleistungen belohnt.