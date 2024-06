Wir möchten Sie in dieser Meldung über die anstehenden Schulungen und Kurse vor unserer kurzen Sommerpause informieren.

Das Thema Rückstauschutz ist nach den vergangenen Starkregenereignissen derzeit sehr aktuell. Hier haben wir ganz neu einen Selbstlernkurs zum Thema "Schutz vor Rückstau kompakt" aufgesetzt - jederzeit verfügbar, 24/7 Zugriff, Start und Umfang nach Bedarf (On Demand).



Bei unseren Praxis-Seminaren (v.a. beim Kombi-Praxis-Seminar für Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen) sind bereits viele Kurse im Herbst sehr gut gebucht. Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie die Restplätze schon frühzeitig buchen würden. Sollten an einzelnen Standorten dann alle Plätze ausgebucht sein, können wir bei Bedarf noch Zusatztermine ansetzen.



Haben Sie Fragen rund um unser Schulungsangebot? Dann wenden Sie sich gerne an uns, unter kundenforum(at)kessel.de.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



Ihr Team aus dem

KESSEL KundenForum

Unsere neuen Selbstlernkurse (On Demand)

Schutz vor Rückstau kompakt

Dieser Kurs ist aus vier kleinen Selbstlern-Modulen aufgebaut. In kurzen interaktiven Videos erfahren Sie alles rund um das Thema Rückstausicherungen - von den Normvorgaben bis hin zu den möglichen Lösungen bei unterschiedlichen Anforderungen. Am Ende können Sie ihr Wissen dann gerne noch testen. Dieser Kurs ist jederzeit, rund um die Uhr verfügbar und die einzelnen Module können auch bequem mal zwischendurch bearbeitet werden.

Jederzeit verfügbar

Rückstauebene richtig definiert

Um Entwässerungslösungen normgerecht und sicher zu gestalten, ist die korrekt berechnete Rückstauebene am Objekt ein wesentlicher Faktor. In dieser kurzen Selbstlerneinheit erfahren Sie alles, was dazu nötig ist und worauf Sie dabei achten müssen. Und auch hier jederzeit und rund um die Uhr verfügbar.

Jederzeit verfügbar

Unser bewährtes Kombi-Praxis-Seminar

Kombi-Praxis-Seminar

Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen

An unseren hauseigenen Kundenforen im ganzen Land, bieten wir unsere Praxis-Seminare für Rückstauverschlüsse, Hebeanlagen und Hybridhebeanlagen an. Sichern Sie sich schon jetzt die Restplätze für dieses Jahr und ggf. können wir dann, bei weiterem Bedarf, noch Zusatztermine ansetzen.

Webinar-Termine vor der Sommerpause

In 45 bis 120 Minuten erhalten Sie in unseren Live-Online-Veranstaltungen einen kompakten und trotzdem vertieften Einblick in das jeweilige Thema. Neben der Vermittlung von konkretem Wissen für Ihre alltägliche Praxis, können Sie unseren Referenten auch spezielle Fragen stellen, z.B. zu Ihren konkreten Projekten oder Herausforderungen.

Berechnung Hebeanlagen

Webinar

24.06.2024, 15 Uhr

Hybrid-Hebeanlagen kompakt

Webinar

28.06.2024, 10 Uhr

Rückstauebene richtig definiert

Webinar

01.07.2024, 15 Uhr

Fettabscheider kompakt

Webinar

08.07.2024, 10 Uhr

Berechnung Fettabscheider

Webinar

08.07.2024, 13 Uhr

Einbau und Anschluss von Fettabscheidern

Webinar

08.07.2024, 15 Uhr

Leichtflüssigkeitsabscheider kompakt

Webinar

15.07.2024, 13 Uhr

Einbau und Anschluss von Leichtflüssigkeitsabscheidern

Webinar

15.07.2024, 15 Uhr

Ablauftechnik kompakt

Webinar

24.07.2024, 15 Uhr

