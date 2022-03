Pressemeldung

AKTUELLE GEBERIT WEB-SEMINARE

Web-Seminar W13 – Geberit Brandlabor

24. März 2022 von 17:00 – 19.00 Uhr



Geberit Referentinnen und Referenten und der Brandschutz-Sachverständige Bernd Prümer vermitteln Ihnen im Schwerpunkt die normativen und technischen Regeln des Brandschutzes und zeigen Ihnen die Produktlösungen von Geberit.



In einem speziellen Versuchsaufbau, dem Geberit Brandlabor, können Sie die Brandausbreitung in einem Installationsschacht mit Sonderdecke (Holzbalkendecke) durch berstsichere Fenster beobachten. Erleben Sie in unserem Video äußerst realitätsnah das Brandverhalten und die Folgen für die angrenzenden Räume.

Zur Online-Anmeldung

Web-Seminar W7 – Apps und Tools

29. März 2022 von 17:00 – 18:00 Uhr



Lernen Sie mit Unterstützung unserer Referentinnen und Referenten praktische Anwendungen kennen, die Sie einfach über Ihr Smartphone mittels einer App oder bequem am Computer im Internet nutzen können. Die nützlichen Helfer stehen Ihnen im SHK-Alltag jederzeit zur Verfügung und werden laufend aktualisiert. Wir zeigen Ihnen, was sie können und wie sie genutzt werden.

Zur Online-Anmeldung

Web-Seminar W14 – Barrierefreie Bäder nach DIN 18040 Teil 1 und Teil 2

31. März 2022 von 16:30 – 17:45 Uhr



Nicht nur im Neubau, sondern auch im Gebäudebestand gilt es, Barrierefreiheit herzustellen. Lernen Sie die Anforderungen aus der Norm kennen. Erfahren Sie, wie Sie mit modernen Installationssystemen eine sichere Funktionalität und ansprechendes Design realisieren können. Wir präsentieren Ihnen Produktlösungen für die Erstellung von zukunftsfähigen Konzepten, die auch bei körperlichen Einschränkungen und fortschreitendem Alter den gewünschten Komfort bieten und die häusliche Pflege einfacher machen.

Zur Online-Anmeldung

Web-Seminar W8 – Bodenebene Duschen richtig abdichten uns sicher entwässern

07. April 2022 von 16:30 – 18:00 Uhr



Die Geberit Referentinnen und Referenten vermitteln die normativen Vorgaben an Entwässerungssysteme gemäß DIN 18534, zeigen barrierefreie Lösungen zur Umsetzung der DIN 18040 und geben Tipps zur Umsetzung der Schall- und Brandschutzanforderungen.



Die Profis von Sopro vermitteln die Grundlagen der Innenraumabdichtungen gemäß DIN 18534 und wichtige Eigenschaften zur Verarbeitung von Verbundabdichtungen. Dazu zeigen sie verschiedene Abdichtungsvarianten im Detail.



Erleben Sie im Praxisteil anhand eines speziell für das Web-Seminar erstellten Videos die Arbeitsschritte einer CleanLine Montage mit Sopro Produkten, von den Geberit und Sopro Referentinnen und Referenten live kommentiert.

Zur Online-Anmeldung

AKTUELLE GEBERIT PRÄSENZ-SEMINARE

Präsenz-Seminar F12 - Öffentliche Sanitärräume planen und ausstatten

29. März 2022 von 09.00 – 17.00 Uhr



Die Anforderungen an öffentliche Sanitäranlagen in Büro- und Gewerbebauten, in Bildungseinrichtungen wie Kindergärten und Schulen, in Krankenhäusern, Sportstätten und in Verkehrs- und Kulturbauten sind hoch. Ansprüche an Material, Unfallverhütung, Hygiene und Wirtschaftlichkeit treffen auf den Anspruch an gut funktionierende räumliche Konzepte, die auch in puncto Gestaltung den Nutzenden ansprechen und zum pfleglichen Umgang mit der Sanitäreinrichtung animieren. Lernen Sie die wichtigsten Verordnungen, Richtlinien und Produktlösungen kennen.

Zur Online-Anmeldung

Präsenz-Seminar M2 - Verkaufen mit Herz und Verstand

06. April 2022 10:00 - 18:00 Uhr + 07. April 2022 08:30 - 16:00 Uhr



Sich selbst und andere besser wahrnehmen, verstehen und überzeugen. Körper und Geist im Gespräch in Einklang bringen. Persönliche Ängste und Blockaden lösen und mehr Selbstbewusstsein gewinnen. Ihr Trainer lässt Sie körperlich erkennen, wie Wahrnehmung funktioniert, wie Sie Ziele definieren und wie Sie die Ziele im Beratungs- und Verkaufsgespräch auch optimal erreichen.

Zur Online-Anmeldung

Präsenz-Seminar F5 - Fachforum „Barrierefreies Bauen“

28. April 2022 von 09.00 – 16.00 Uhr



Demografie im Wandel - immer mehr Menschen wünschen sich ein hohes Maß an Sicherheit, Komfort, Hygiene und barrierefreier Gestaltung ihrer Sanitärräume. Erleben Sie selbst, wie sich unterschiedliche körperliche Einschränkungen auf den Wohnalltag auswirken, lernen Sie die gesetzlichen Grundlagen kennen und entdecken Sie geeignete Sanitärtechniksysteme und Produkte für alle Anforderungen rund um das barrierefreie Bauen und Modernisieren.

Zur Online-Anmeldung

Präsenz-Seminar F14 - Fachforum "Brandschutz sicher planen"

05. Mai 2022 von 09.00 – 16.00 Uhr



Als Planungsbüro, Architekturbüro oder ausführendes Handwerksunternehmen übernehmen Sie eine wichtige Verantwortung für die fachgerechte Umsetzung des vorbeugenden baulichen Brandschutzes. Ob Neubau oder Sanierung, betrachten Sie den vorbeugenden baulichen Brandschutz von der Planung bis zur Ausführung. Vertiefen Sie Ihr Wissen rund um die aktuellen Normen und Regelwerke.

Zur Online-Anmeldung