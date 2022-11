Acquabella hat es verstanden, die Bedürfnisse seiner Kunden zu antizipieren. So schuf Acquabella vor mehr als 10 Jahren Akron®, das patentierte Material aus Harz und mineralischem Füllstoff für Badezimmer, das auch heute noch sehr gefragt ist.

In den letzten Jahren hat das Badezimmer einen Stellenwert erlangt, den es bisher nicht hatte, denn es ist zu einem der wichtigsten Räume in einem Haus oder Hotel geworden. Das Innendesign hat Einzug in diesen Raum gehalten und jetzt suchen wir nicht nur nach praktischen und langlebigen Elementen für das Badezimmer, sondern wir sind anspruchsvoller geworden und möchten auch, dass sie innovativ, dekorativ und individuell gestaltbar sind ... Wir möchten, dass die Badezimmerprodukte Qualität und Widerstandsfähigkeit bewahren, aber auch über uns sprechen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurden neue Materialien entwickelt, wie Akron®, das von Acquabella patentierte Material aus Harz und mineralischem Füllstoff.

Was ist Akron®?

Akron besteht aus Polyurethan und mineralischen Füllstoffen von hoher Qualität und unterschiedlicher Partikelgröße. Sobald sich diese beiden Materialien zu einer Masse verbinden, verschmelzen und verdichten sie sich, wodurch eine solide, verstärkte Oberfläche mit hoher Stoßfestigkeit entsteht. Das verwendete Polyurethan wird aus Polyetherpolyolen hergestellt, die eine ausgezeichnete Hydrolysebeständigkeit garantieren, d. h. selbst wenn Wasser mit dem Inneren des Produkts in Berührung kommt, wird es nicht beschädigt.

Die Oberfläche des Produkts ist mit einer dünnen Schicht aus Polyurethan-Acryl behandelt, die eine vollständige physikalisch-chemische Integration mit dem Untergrund gewährleistet. Dank der geringen Schichtdicke werden hervorragende Ergebnisse bei den Oberflächen erzielt.

Merkmale

Hydrolysebeständig: Das in der Masse verwendete Polyurethan wird durch den Kontakt mit Wasser nicht beschädigt

Das in der Masse verwendete Polyurethan wird durch den Kontakt mit Wasser nicht beschädigt Stoßfest: Akron® hat sich als äußerst widerstandsfähig gegen kleine Stöße erwiesen

Akron® hat sich als äußerst widerstandsfähig gegen kleine Stöße erwiesen Beständig gegen abrupte Temperaturwechsel: Dieses Material ist nach UNE-EN 14527:2006 + A1:2010 als Klasse 1 zertifiziert. Diese Norm gewährleistet, dass Akron® eine hohe Beständigkeit gegen abrupte Temperaturwechsel aufweist, die in strengen Tests nachgewiesen wurde.

Dieses Material ist nach UNE-EN 14527:2006 + A1:2010 als Klasse 1 zertifiziert. Diese Norm gewährleistet, dass Akron® eine hohe Beständigkeit gegen abrupte Temperaturwechsel aufweist, die in strengen Tests nachgewiesen wurde. Zertifizierte antibakterielle Wirksamkeit: Aufgrund der Eigenschaften von Polyurethan ist Akron® ein antibakterielles Material, das die Hygiene im Haushalt verbessert.

Aufgrund der Eigenschaften von Polyurethan ist Akron® ein antibakterielles Material, das die Hygiene im Haushalt verbessert. Rutschfest: Die hochauflösenden Oberflächen, die die Marke charakterisieren, begünstigen die Rutschfestigkeit, ein wesentliches Merkmal bei Duschwannen.

Die hochauflösenden Oberflächen, die die Marke charakterisieren, begünstigen die Rutschfestigkeit, ein wesentliches Merkmal bei Duschwannen. Einfacher Zuschnitt: Diese Eigenschaft ist der Grund, warum die Produkte von Akron® meist nach Maß gefertigt und in Form und Größe individuell angepasst werden können

Diese Eigenschaft ist der Grund, warum die Produkte von Akron® meist nach Maß gefertigt und in Form und Größe individuell angepasst werden können HD-Oberflächen: Acquabella bietet acht verschiedene Oberflächen an, die alle hochauflösend sind und ein einzigartiges Finish garantieren. Von der Oberfläche Slate in Schieferoptik bis hin zur avantgardistischen Oberfläche Quiz

Produkte

Das Material Akron® hat sich als sehr vielseitig erwiesen und kann für verschiedene Zwecke verwendet werden. Acquabella bietet eine komplette Lösung für das Badezimmer an, darunter Duschwannen nach Maß, Waschtische nach Maß, Badewannen, Waschbecken, Verkleidungspaneele und andere Accessoires, die alle leicht zu reinigen sind und in über 2.000 Farben individuell gestaltet werden können.

Die Qualität und Innovation der Produkte Akron® von Acquabella wurde von zahlreichen internationalen Jurys bestätigt, die einige der Produkte, wie die Duschwannen Smart Quiz und Tempo Arabba oder die Badewanne Opal Quiz, hervorgehoben haben.

Pflege

Die aus Akron® hergestellten Produkte sind sehr pflegeleicht. Für die alltägliche Reinigung einfach mit einem weichen Tuch und Wasser abspülen. Für eine gründlichere Reinigung werden nicht scheuernde Produkte empfohlen, um die beste Erhaltung des Produkts über viele Jahre hinweg zu gewährleisten. Im Falle einer Beschädigung ist das Material leicht zu reparieren. Acquabella bietet seinen Kunden Reparaturkits an, die das Produkt mit geringem Aufwand wieder wie neu aussehen lassen und eine lange Lebensdauer gewährleisten.