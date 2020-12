Je weniger Aerosole im Klassenzimmer und anderen Innenräumen vorhanden sind, desto niedriger das Risiko, sich mit Viren wie dem Coronavirus SARS-CoV-2 anzustecken – in Zeiten von Home Office und Home Schooling wichtige Voraussetzung für einen regulären Betrieb und Präsenzunterricht. Um die Aerosolkonzentration zu minimieren und die Luft von Viren weitgehend zu befreien, gibt es verschiedene Möglichkeiten: Der Lüftungsspezialist Airflow bietet neben einer breiten Palette an Lüftungsgeräten für eine automatische Frischluftzufuhr und CO2-Monitoren zur Überwachung der Raumluftqualität mit der Luftreiniger-Serie Purigo jetzt auch eine schnelle Lösung zur Minderung der Virenlast. Die Luftreiniger-Geräte kommen überall da zum Einsatz, wo eine ausreichend nötige Frischluftzufuhr nicht gewährleistet werden kann.

Von der Wirksamkeit der Luftreiniger ist auch die Politik überzeugt und fördert den Einsatz der Geräte: In mehreren Bundesländern werden über Sonderprogramme Fördergelder zum Erwerb mobiler Luftfiltergeräte für Schulen und Sporthallen bereitgestellt. Weitere Investitionen in mobile Luftreiniger können im Rahmen der zweiten Corona-Überbrückungshilfe bundesweit gefördert werden.

Befreit durchatmen

Ob in Schulen, Kindergärten, Arztpraxen, Büros, Konferenzräumen, Fitnessstudios, Restaurants, Geschäften oder Friseursalons: In geschlossenen Räumen, wo viele Menschen zusammenkommen und die Luft schnell mit Aerosolen aus der Atemluft angereichert ist, filtern die Luftreiniger der Serie Purigo gefährliche Viren zuverlässig aus der Luft heraus. Möglich macht dies ein mehrstufiges Filtersystem mit hochwertigem HEPA H14-Filter, der auch kleinste Partikel zu 99,995 % Prozent aus der Luft entfernen kann. Die Geräte sind robust und auf den Dauerbetrieb ausgelegt, zugleich arbeiten sie leise und energiesparend. Mit maximalen Volumenstromleistungen von 650 bis zu 2.200 m³/h führt Airflow sowohl feststehende Standgeräte als auch rollbare Mobilgeräte im Portfolio. Diese kommen zum Einsatz, wenn die Luft beispielsweise in Besprechungsräumen je nach Auslastung gereinigt werden soll. Kurzfristig lieferbar sind die Luftreiniger von Airflow ganz einfach via Plug-and-Play in Betrieb zu nehmen. Dabei lassen sie sich stufenlos nach Bedarf regeln, eine automatische Anzeige erinnert an den nächsten Filterwechsel. Unterstützung bei der Auswahl des passenden Geräts liefert die Konfigurations-Software PurigoSelection.de.

Breites Portfolio für unterschiedliche Anforderungen

Da Luftreiniger das Lüften nicht ersetzen können, bietet Airflow alternativ dazu eine mobile Version des dezentralen Lüftungsgerätes DUPLEX Vent 900, welches ebenfalls steckerfertig geliefert wird und ohne großen Montageaufwand in Betrieb genommen werden kann. Darüber hinaus führt das Unternehmen weitere dezentrale Geräte der Serie DUPLEX Vent im Sortiment mit Leistungen bis 1.300 m³/h Volumenstrom, mit denen sich schnell und unkompliziert einzelne Räume nachrüsten lassen.

Über die zentralen Lüftungsgeräte mit insgesamt fünf Serien lassen sich mehrere Räume gleichzeitig versorgen. Für unterschiedliche Anforderungen breit aufgestellt, verfügen alle Geräte über einen integrierten Webserver, der über die Service-Cloud eine unkomplizierte Fernwartung ermöglicht.