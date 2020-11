Weniger Standfläche bedeutet mehr Freiraum. Die neuen Standgeräte der Serie DUPLEXbase PT benötigen wesentlich weniger Bodenfläche als übliche Standgeräte und sind daher optimal für enge Einbausituationen geeignet. Hier sind die Kanalanschlüsse vertikal statt seitlich verbaut und Kühl- sowie Heizregister können als Zusatzoption integriert werden, wodurch Platz gegenüber externen Registern eingespart wird. Die fünf Modelle gibt es in den maximalen Volumenstrombereichen von 500 bis 3.500 m³/h und eignen sich ideal für den Einsatz in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie Büro- und kleineren Gewerbegebäuden. Die DUPLEXbase PT Geräte sind direkt ab Lager lieferbar und lassen sich mühelos Plug-and-Play in Betrieb nehmen. Über einen integrierten CO2-Sensor kann die benötigte Frischluftzufuhr bedarfsgerecht gesteuert werden. Auf diese Weise wird auch die Konzentration an Aerosolen reduziert und damit das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus SARS- CoV-2 und anderen Viren. Eine komfortable Bedienung auch online über einen kostenfreien Webserver sorgt rund um die Uhr und von überall auf der Welt für ein angenehmes und gesundes Raumklima.

Schnelle und einfache Montage

Die kompakten DUPLEXbase PT Geräte lassen sich problemlos durch enge Treppenhäuser transportieren und benötigen durch die vertikale Kanalführung keinen zusätzlichen Platz zur Seite. Dies schafft mehr Freiraum und damit Nutzfläche auf sowieso schon teuren Grundflächen. Bei der Installation des Standgeräts kann die Zu-/Abluftseite des DUPLEXbase PT Geräts über eine Auswahlmöglichkeit in der Bediensoftware wahlweise auf links oder rechts festgelegt werden – das macht die Montage vor Ort besonders flexibel. Ob Kühler, Vor- oder Nacherhitzer: Die optional erhältlichen Register zur thermischen Luftbehandlung können schnell und einfach über einen schubladenähnlichen Slider in das Gerät eingebaut, aber auch später nachgerüstet werden. Die Geräte sind ab Werk entsprechend vorbereitet und lassen sich direkt Plug-and-Play in Betrieb nehmen. Somit ist eine platzsparende, einfache Installation auf engstem Raum möglich.

Effizienter Betrieb

Wie bei allen zentralen DUPLEX Lüftungsgeräten wurde auch bei der Entwicklung der DUPLEXbase PT Serie auf hohe Standards und neueste Technologie gesetzt. Der eingebaute Kreuzgegenstromwärmetauscher erzielt dabei einen Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 90 Prozent. Optionale CO2-Sensoren messen kontinuierlich den CO2-Gehalt in der Luft. Über die Steuerung wird der Luftaustausch an die CO2-Belastung im Raum angepasst. Die kinderleichte Bedienung kann über ein farbiges Touchpanel erfolgen. Zudem ermöglicht die moderne RD5-Steuerung mit integriertem Webserver zur Anbindung an eine Service Cloud Fernzugriff und -wartung, so dass man auch unterwegs steuern, kontrollieren und für ein wohliges Raumklima sorgen kann. Damit wird auch die Wartung für den Fachhandwerker zum Kinderspiel und ohne direkten Kontakt zudem sicher virenfrei. Als Schnittstelle an die Gebäudeleittechnik stehen standardmäßig Modbus® sowie optional BACnet® und KNX® zur Verfügung.