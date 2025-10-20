Seit August 2025 ist Nico Picker neuer Vertriebsbeauftragter für Lüftungsgeräte im Osten Deutschlands. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Lüftungs- und Heizungstechnik sowie für Wärmepumpen bringt er umfassende Expertise mit und ist Ansprechpartner bei der Umsetzung jeglicher Projekte in der Region.

Sein Vertriebsgebiet erstreckt sich über Teile Sachsens und Thüringens und umfasst die Postleitzahlbereiche 01000 bis 02999, 04000 bis 09999 sowie 99000 bis 99999. Nachdem er zwei Jahre in seinem Beruf als gelernter Heizungs- und Lüftungstechniker gearbeitet hatte, bildete sich Nico Picker an der Fachhochschule Erfurt zum Diplom-Ingenieur für Versorgungstechnik weiter. Fortan arbeitete er erfolgreich als Außendienstmitarbeiter bei Unternehmen der Lüftungs- und Klimatechnik.

Bei Airflow freut sich der erfahrene Vertriebsprofi vor allem auf die Herausforderungen, die sein Job mit sich bringt: „Die Lüftungsgeräte von Airflow decken einen großen Leistungsbereich ab. Daher gilt es Planer und Fachhandwerker gleichermaßen von unseren Produkten zu überzeugen. Mein Ziel ist, für jedes Projekt maßgeschneiderte Lösungen zu finden.“ In seiner Freizeit ist Nico Picker leidenschaftlich als Vereinsvorstand sowie als Hallensprecher in der 2. Bundesliga im Ringer-Sport tätig. Ansonsten verbringt der Vater von zwei Kindern gerne seine Zeit bei der Haus- und Gartenarbeit im Vogtland.