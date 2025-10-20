Seit August 2025 ist Nico Picker neuer Vertriebsbeauftragter für Lüftungsgeräte bei Airflow und für Teile Sachsens und Thüringens zuständig. Bild: Airflow Lufttechnik GmbH
20.10.2025  Pressemeldung Alle News von AIRFLOW

AIRFLOW: Neuer Vertriebsmitarbeiter Lüftungsgeräte

Nico Picker verstärkt den Airflow Außendienst

Seit August 2025 ist Nico Picker neuer Vertriebsbeauftragter für Lüftungsgeräte im Osten Deutschlands. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Lüftungs- und Heizungstechnik sowie für Wärmepumpen bringt er umfassende Expertise mit und ist Ansprechpartner bei der Umsetzung jeglicher Projekte in der Region.

Sein Vertriebsgebiet erstreckt sich über Teile Sachsens und Thüringens und umfasst die Postleitzahlbereiche 01000 bis 02999, 04000 bis 09999 sowie 99000 bis 99999. Nachdem er zwei Jahre in seinem Beruf als gelernter Heizungs- und Lüftungstechniker gearbeitet hatte, bildete sich Nico Picker an der Fachhochschule Erfurt zum Diplom-Ingenieur für Versorgungstechnik weiter. Fortan arbeitete er erfolgreich als Außendienstmitarbeiter bei Unternehmen der Lüftungs- und Klimatechnik.  

Bei Airflow freut sich der erfahrene Vertriebsprofi vor allem auf die Herausforderungen, die sein Job mit sich bringt: „Die Lüftungsgeräte von Airflow decken einen großen Leistungsbereich ab. Daher gilt es Planer und Fachhandwerker gleichermaßen von unseren Produkten zu überzeugen. Mein Ziel ist, für jedes Projekt maßgeschneiderte Lösungen zu finden.“ In seiner Freizeit ist Nico Picker leidenschaftlich als Vereinsvorstand sowie als Hallensprecher in der 2. Bundesliga im Ringer-Sport tätig. Ansonsten verbringt der Vater von zwei Kindern gerne seine Zeit bei der Haus- und Gartenarbeit im Vogtland.

AIRFLOW Lufttechnik GmbH
AIRFLOW Lufttechnik GmbH
Wolbersacker 16
53359 Rheinbach
Deutschland
Telefon:  02226 - 9205-0
www.airflow.de
Anzeigen
VASCO Group GmbH
Zehnder Group Deutschland GmbH
Rada Armaturen GmbH
Dallmer GmbH + Co. KG
KESSEL SE + Co. KG

DESTATIS:

16.10.2025

6,3 % der Bevölkerung konnten 2024 aus Geldmangel ihre Wohnung nicht angemessen warm halten
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

13.10.2025

Großhandelspreise im September 2025: +1,2 % gegenüber September 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

13.10.2025

Beantragte Regelinsolvenzen im September 2025: +10,4 % zum Vorjahresmonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung