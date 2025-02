Airflow baut sein Außendienstteam weiter aus: Seit Oktober 2024 ist Eric Thiessel neuer Vertriebsbeauftragter für Lüftungsgeräte im Südwesten Deutschlands. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Lüftungs- und Klimatechnik bringt er umfassende Expertise mit und ist Ansprechpartner bei der Umsetzung jeglicher Projekte in der Region. Ansprechpartner im Vertriebsinnendienst bleibt weiterhin Jona Schnichels.

Eric Thiessel ist seit Oktober 2024 für die Postleitzahlgebiete 72000 bis 72499 sowie 75000 bis 79999 zuständig. Dazu gehören die Gebiete Freiburg bis Karlsruhe und Landau sowie Pforzheim, Freudenstadt, Tübingen und Konstanz. Der gelernte Heizungs- und Lüftungstechniker war zuvor bereits in verschiedenen Positionen im RLT-Bereich tätig. Seine Aufgaben umfassten u. a. die Angebotserstellung, Auftragsabwicklung und Beratung im Außendienst.

In seiner neuen Rolle freut sich der erfahrene Vertriebsprofi vor allem auf die Zusammenarbeit mit Planern und Fachhandwerkern vor Ort: „Mein Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die über den Standard hinausgehen. Der persönliche Kontakt und das gemeinsame Arbeiten an Projekten bereiten mir dabei besonders viel Freude.“ Neben seiner beruflichen Leidenschaft ist er in seiner Freizeit regelmäßig in der Natur anzutreffen, entweder beim Fahrradfahren, Wandern oder Langlaufski.