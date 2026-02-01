Die Wärmepumpe Airflow-M in Variante “STYLE” ermöglicht eine spielend einfache Steuerung der gesamten Heizungsanlage – sei es für Heizzwecke oder zur Kühlung in den Sommermonaten. Die sehr gute Energieeffizienz liegt mit einem SCOP von bis zu 4,76. Effektiver Betrieb bis minus 25 ºC.



Leiser Betrieb und hohe Energieeffizienz



Das wandmontierte Hydraulikmodul STYLE (Bild) kommt serienmäßig mit einer elektronisch stufenlos regelbaren Umwälzpumpe. Innen- wie Außeneinheit kommen mit einem ansprechenden modernen Design und Smart-Home-Anbindung mit App & Web-App.



Witterungsbeständig & pulverbeschichtet



Das Innenmodul umfasst die wichtigen hydraulischen Komponenten. Dazu gehören eine Hocheffizienzpumpe, ein E-Heizstab, magnetischer Schmutzabscheider, Durchflusssensor, eine Sicherheitsgruppe sowie ein Ausgleichsbehälter mit zwölf Litern Fassungsvermögen.



Der gesamte Kältekreislauf befindet sich im Außengerät, daher ist die Montage sehr einfach und es ist kein eigener Kältetechniker notwendig.



Hybrideinsatz vorgesehen



Mithilfe der intelligenten Hybridfunktion ist sie auch perfekt mit Hargassner Biomasseheizungen für Pellets, Stückholz und Hackgut kombinierbar.



Inkludierte hydraulische Komponenten zusätzlich zur BASIC-Ausstattung: E-Heizstab mit automatischer Leistungsabstufung 3 / 6 / 9 kW, magnetischer Schmutzabscheider, Sicherheitsgruppe (Manometer, Sicherheitsventil 3 bar, automatischer Entlüfter), Ausgleichsbehälter (12 l)

Vorteile:

Steuerung der gesamten Heizungsanlage

Bedieneinheit Touch 7" Farb-Touchscreen-Display

Hocheffizienzpumpe stufenlos regelbar

intelligente Hybridfunktion mit Biomasseheizkessel

bis zu 65 °C Heizungswasser/Vorlauf möglich

Heizen und Kühlen serienmäßig

E-Heizstab mit automatischer Leistungsabstufung 3 / 6 / 9 kW

magnetischer Schmutzabscheider integriert

und vieles mehr

Mehr zum Produkt auf hargassner.com:



Die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör finden Sie auf der Hargassner Webseite.

Mehr dazu