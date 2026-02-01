06.02.2026  Pressemeldung Alle News von HARGASSNER

Airflow-M Style Wärmepumpe

HARGASSNER Wärmepumpe Innenmodul Style. Kompakt, modern und leise: So präsentiert sich die neue Hargassner Luft/Wasser-Wärmepumpe. Mit hocheffizienten Leistungswerten und einer ausgeklügelten Steuerung überzeugt sie auf ganzer Linie. Energieeffizienzklasse: bis zu A+++.

Die Wärmepumpe Airflow-M in Variante “STYLE” ermöglicht eine spielend einfache Steuerung der gesamten Heizungsanlage – sei es für Heizzwecke oder zur Kühlung in den Sommermonaten. Die sehr gute Energieeffizienz liegt mit einem SCOP von bis zu 4,76. Effektiver Betrieb bis minus 25 ºC.

Leiser Betrieb und hohe Energieeffizienz

Das wandmontierte Hydraulikmodul STYLE (Bild) kommt serienmäßig mit einer elektronisch stufenlos regelbaren Umwälzpumpe. Innen- wie Außeneinheit kommen mit einem ansprechenden modernen Design und Smart-Home-Anbindung mit App & Web-App. 

Witterungsbeständig & pulverbeschichtet

Das Innenmodul umfasst die wichtigen hydraulischen Komponenten. Dazu gehören eine Hocheffizienzpumpe, ein E-Heizstab, magnetischer Schmutzabscheider, Durchflusssensor, eine Sicherheitsgruppe sowie ein Ausgleichsbehälter mit  zwölf Litern Fassungsvermögen.

Der gesamte Kältekreislauf befindet sich im Außengerät, daher ist die Montage sehr einfach und es ist kein eigener Kältetechniker notwendig.

Hybrideinsatz vorgesehen

Mithilfe der intelligenten Hybridfunktion ist sie auch perfekt mit Hargassner Biomasseheizungen für Pellets, Stückholz und Hackgut kombinierbar.

Inkludierte hydraulische Komponenten zusätzlich zur BASIC-Ausstattung: E-Heizstab mit automatischer Leistungsabstufung 3 / 6 / 9 kW, magnetischer Schmutzabscheider, Sicherheitsgruppe (Manometer, Sicherheitsventil 3 bar, automatischer Entlüfter), Ausgleichsbehälter (12 l) 

Vorteile:

  • Steuerung der gesamten Heizungsanlage
  • Bedieneinheit Touch 7" Farb-Touchscreen-Display
  • Hocheffizienzpumpe stufenlos regelbar
  • intelligente Hybridfunktion mit Biomasseheizkessel
  • bis zu 65 °C Heizungswasser/Vorlauf möglich
  • Heizen und Kühlen serienmäßig
  • E-Heizstab mit automatischer Leistungsabstufung 3 / 6 / 9 kW
  • magnetischer Schmutzabscheider integriert
  • und vieles mehr

Mehr zum Produkt auf hargassner.com:

Die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör finden Sie auf der Hargassner Webseite. 

Mehr dazu

HARGASSNER Ges mbH
HARGASSNER Ges mbH
Pellet-Stückholz-Hackgutheizungen | Solarkollektoren | Wärmepumpe
Anton Hargassner Straße 1
4952 Weng im Innkreis
Österreich
Telefon:  +43 7723 5274-0
www.hargassner.com
