Es steht fest: Der Plus X Award hat „Das Beste Produkt des Jahres 2024“ in der Kategorie Lüftungstechnik gekürt – Gewinner ist das innovative 3-in-1 Lüftungsgerät DUPLEX Vent X der Airflow Lufttechnik GmbH. Diese besondere Ehre wird nur Produkten zuteil, die in ihrer Kategorie herausragende Eigenschaften vorweisen und mit den jeweils meisten PLUS X AWARD-Gütesiegeln punkten. Zuvor wurde das erste dezentrale Lüftungsgerät mit integrierter Wärmepumpe auf dem deutschen Markt bereits von der Experten-Jury für Innovation, High Quality, Bedienkomfort, Funktionalität und Ökologie ausgezeichnet. Weiterhin wurde Airflow in diesem Jahr auch für herausragende Kundenzufriedenheit geehrt.

„Wir freuen uns sehr, dass unser DUPLEX Vent X zum besten Produkt des Jahres ernannt wurde. In 2024 haben wir erstmals eine dezentrale Komplettlösung für Lüften, Heizen und Kühlen auf den deutschen Markt gebracht mit dem Ziel, das Raumklima zu optimieren. Die zukunftsweisende Technologie mit fein kalibrierter Steuerung ermöglicht einen hochgradig effizienten Betrieb in kompaktem Format“, so Simon Morherr, Leiter des Produktmanagements Lüftungsgeräte. „Diese Würdigung bestätigt, dass wir mit unserem fortschrittsbasierten Ansatz auf dem richtigen Weg sind. Wir werden auch weiterhin alles daran setzen unseren Kunden wegweisende Innovationen zu bieten“, so Morherr weiter.

Der Plus X Award erkürt das DUPLEX Vent X zum Produkt des Jahres

Der renommierte Plus X Award, verliehen von einer internationalen und unabhängigen Expertenjury, honoriert Produkte, die durch besondere Eigenschaften hervorstechen. Dieses Jahr beeindruckt das neue DUPLEX Vent X auf ganzer Linie: Als erstes dezentrales Lüftungsgerät mit integrierter Wärmepumpe auf dem deutschen Markt setzt es neue Maßstäbe. Das Gerät besticht nicht nur durch seine hochwertige Verarbeitung, sondern auch durch ein geradliniges, modernes Design mit einer veredelten, pulverbeschichteten Oberfläche und wurde zuvor bereits in den Kategorien Innovation, High Quality, Funktionalität, Bedienkomfort und Ökologie ausgezeichnet. Aufgrund dieser hervorragenden Eigenschaften konnte das DUPLEX Vent X sich dieses Jahr von allen anderen Produkten im Bereich Lüftungstechnik positiv hervorheben. Das Lüftungsgerät mit den meisten Auszeichnungen ist folgerichtig das „Beste Produkt des Jahres“.

Die präzise Steuerung des DUPLEX Vent X ermöglicht eine perfekt abgestimmte Funktionsweise zwischen Lüftung, Heizung und Kühlung. Das Gerät nutzt Innen- und Außentemperaturen sowie Luftfeuchtigkeit optimal, um ein individuelles und angenehmes Raumklima zu schaffen. Als leise arbeitende Komplettlösung ersetzt das DUPLEX Vent X gleich drei separate Systeme, wodurch Ressourcen und Kosten effizient eingespart werden.

Für die Kühlung wird das umweltschonende und ozonfreundliche Kältemittel Propan R290 verwendet. Das Gerät ist bei Lieferung bereits vorkonfiguriert, sodass Installation und Inbetriebnahme unkompliziert und zeitsparend sind. Dank der intuitiven Steuerung über eine App oder über Airlinq Online lässt sich das Gerät einfach per Smartphone bedienen.