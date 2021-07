Pressemeldung

Fit und gesund: In einem Auricher Fitnessstudio sind fünf Luftreiniger Purigo T 2200 von Airflow aufgestellt worden, die Viren und Bakte-rien zuverlässig aus der Luft filtern. So können die Kunden der Sports GmbH endlich wieder ihrem Training nachgehen. Bild: Airflow Lufttechnik

Nach einer langen coronabedingten Zwangspause heißt es endlich wieder: rein ins Firnessstudio und ran an die Sportgeräte. Um ihren Kunden eine gesunde Raumatmosphäre bieten zu können, hat sich die Sports GmbH aus Aurich dazu entschieden, die Räumlichkeiten ihres Fitnessstudios mit Luftreinigern des Lüftungsspezialisten Airflow auszustatten. Sie kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn regelmäßiges Lüften durch Öffnen der Fenster bauseitig nicht möglich ist. Mit ihrem mehrstufigen Filtersystem aus hochwertigem HEPA H14-Filter entfernen sie auch kleinste Partikel wie das Coronavirus oder andere gefährliche Viren, Bakterien und Pollen zu 99,995 Prozent aus der Luft.

Hocheffektiv und gleichzeitig dezent

Insgesamt fünf Luftreiniger Purigo T 2200 sind im Einsatz. Mit einem Volumenstrom von 2.200 m³/h gehören die Geräte zu den größten im Portfolio des Unternehmens und können pro Gerät eine Fläche von bis zu 180 m² versorgen. So mindern die Luftreiniger von Airflow zuverlässig die Virenlast im Auricher Fitnessstudio und tragen zum Wohlbefinden der Kunden bei – auch, indem Zugerscheinungen vermieden werden. Zudem arbeiten die Geräte sehr leise, so dass sich die Sportler ganz auf ihr Training konzentrieren können. Die qualitativ hochwertigen Purigo T sind auf Dauerbetrieb ausgelegt, sehr robust und energieeffizient. Zudem sind sie einfach zu bedienen. So lassen sich die Luftreiniger stufenlos nach Bedarf regeln, eine automatische Anzeige erinnert an den nächsten Filterwechsel. Auch die Inbetriebnahme erfolgte bereits ganz einfach via Plug-and-Play. Seitdem können die Besucher des Auricher Fitnessstudios alle Angebote aus Fitness, Sauna, Kursen oder anderen Gesundheitsthemen nutzen.