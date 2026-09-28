Ob in Produktionshallen, Büros, Schulen oder an Maschinenarbeitsplätzen: Dauerhaft hohe Lärmpegel gehören zu den häufigsten Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz – von Konzentrationsverlust und Stress bis hin zu bleibenden Hörschäden. Mit dem SoundEar® 4-401, dem SoundEar® 4-410 Industry und dem großformatigen SoundEar® 4XL Industry bringt Airflow zwei besonders robuste Lärmampeln auf den Markt. Alle Modelle machen Lärm in Echtzeit sichtbar und lassen sich per WLAN und Cloud nahtlos in bestehende Systeme einbinden.

Die Forschung zeigt: Weniger Lärm senkt laut Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) das Stressniveau, erhöht die Konzentration und verbessert Sicherheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. In vielen industriellen Umgebungen werden kritische Schallpegel jedoch regelmäßig überschritten – häufig, ohne dass es den Beschäftigten unmittelbar bewusst ist. Bereits ab einem Tages-Lärmexpositionspegel von 80 dB(A) greifen arbeitsschutzrechtliche Pflichten des § 6 der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung. Ab 85 dB(A) ist das Tragen von Gehörschutz verpflichtend. Genau hier setzen die neuen SoundEar® 4 Modelle an: Sie visualisieren die Lärmbelastung dauerhaft und schaffen so das Bewusstsein für rechtzeitige Schutzmaßnahmen.

Klares Signal im Ampelprinzip

Als Anzeige dient ein beleuchtetes Symbol im Ampelprinzip – mit den Signalfarben Grün, Gelb und Rot zeigt es das aktuelle Geräuschlevel auf einen Blick. Überschreitet der Schallpegel einen zuvor festgelegten Schwellenwert, wechselt die Anzeige entsprechend auf Gelb beziehungsweise Rot. So können Verantwortliche sofort reagieren. Alle SoundEar® 4 Modelle sind mit einem IP-42-zertifizierten Gehäuse ausgestattet und messen im Bereich von 30 bis 120 dB mit einer Genauigkeit von ±0,5 dB.

SoundEar® 4-401: flexibel vernetzt für Standardumgebungen

Das SoundEar® 4-401 eignet sich ideal für die Lärmüberwachung in Büro-, Schul- oder Aufenthaltsbereichen, sowie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Es macht Lärmpegel in Echtzeit sichtbar und gibt über die grün-gelb-rote Anzeige sofort Rückmeldung, sobald festgelegte Grenzwerte überschritten werden. Untergebracht in einem stoßfesten Acrylgehäuse, verbindet das Modell Netzwerkanbindung mit flexiblem Standalone-Betrieb: Messdaten werden intern im kompakten .ear-Format gespeichert und lassen sich per USB-A als Konfigurations-, .ear- oder höher aufgelöste CSV-Datei exportieren. Das integrierte WLAN macht einen separaten SoundEar Micro-PC überflüssig und eröffnet über die optionale SoundEar Cloud Zugriff auf Warnungen, Berichte und Fernzugriff. Praktisch für den Alltag sind zudem die planbaren Tag- und Nachteinstellungen, mit denen sich Alarmgrenzen und Displayhelligkeit automatisch an die jeweilige Nutzungszeit anpassen lassen. Gespeichert werden dabei ausschließlich Schallpegeldaten – eine Audioaufzeichnung findet nicht statt.

SoundEar® 4-410 Industry: kompakt und stoßfest

Das SoundEar® 4-410 Industry ist im kompakten Format (256 x 205 x 45 mm, 1,5 kg) gehalten und für den Dauereinsatz ausgelegt: Ein robustes Acrylgehäuse mit stoßdämpfendem Gummischutz sorgt für hohe Langlebigkeit. Das Gerät misst die Parameter LAF, LAS (A-bewertete Pegel mit schneller bzw. langsamer Zeitbewertung, „Fast" 125 ms bzw. „Slow" 1 s) und LCpeak (Spitzenschalldruckpegel für kurze Impulsgeräusche) gleichzeitig und protokolliert den LAeq im Sekundentakt. Dank WLAN, Modbus und offener API lässt es sich als eigenständiges System betreiben oder in IoT- und Cloud-Lösungen einbinden. Für Stromversorgung und PC-Konfiguration stehen zwei USB-C-Anschlüsse bereit. Eine aufwendige Einrichtung ist nicht nötig, nach Anschluss ist das Gerät sofort betriebsbereit.

SoundEar® 4XL Industry: weithin sichtbar

Für große Hallen und weitläufige Produktionsbereiche ist das SoundEar® 4XL Industry konzipiert. Mit Abmessungen von 500 x 380 x 60 mm ist seine Anzeige schon aus der Distanz gut erkennbar. Das integrierte Dosimeter erfasst automatisch die kumulative Lärmbelastung pro Schicht. Ein interner Protokollspeicher (4 MB, ca. 60 Tage Protokollzeit) mit Batterie-Backup sichert die Messdaten auch im Stand-alone-Betrieb. Neben WLAN, Modbus TCP und optionaler Cloud-Anbindung verfügt das XL-Modell über einen zusätzlichen USB-A-Anschluss, über den sich Protokolldateien direkt und manuell auf einen USB-Stick exportieren lassen. Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Klasse 2 nach IEC 61672-1 und ANSI S1.43.

Intelligente Datenerfassung mit Online-Einbindung

Die zugehörige SoundEar®-Software dokumentiert alle erfassten Daten innerhalb des Messbereichs von 30 bis 120 Dezibel. Wird ein festgelegter Schwellenwert erreicht, kann das System automatisch E-Mail-Benachrichtigungen versenden und so eine rechtzeitige Intervention sicherstellen. Auch die Erstellung und der Versand von Lärmberichten erfolgen dank der Software automatisch. Über das dezidierte Netzwerkkonzept lassen sich zudem mehrere Standorte effizient überwachen. Dabei werden ausschließlich Schallpegeldaten gespeichert, eine Audioaufzeichnung findet nicht statt. So behalten Betriebe die Lärmbelastung an ihren Arbeitsplätzen dauerhaft im Blick und können sie gezielt senken – für mehr Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden.