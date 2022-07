Frische Luft ist die Grundvoraussetzung für menschliche Gesundheit und Wohlbefinden. Die innovativen Lösungen des Lüftungsspezialisten Airflow sorgen für die nötige Frischluft in Gebäuden und tragen mit modernster Technik zu einer gesteigerten Lebensqualität bei. Auf der diesjährigen Fachmesse SHK Essen präsentiert das Unternehmen seine Produkthighlights. Dabei sind die zentralen Lüftungsgeräte der neuen Serie DUPLEXbase die absoluten Stars des Messestands: Ob freistehend oder deckenmontiert, im Innen- oder Außenbereich – die vielseitigen Allrounder bieten für jede Montagesituation die passende Lösung, selbst in beengten Raumverhältnissen. Ebenfalls auf der Messe zu sehen: die dezentralen Lüftungsgeräte der Serie DUPLEX Vent. Flüsterleise im Betrieb und besonders montagefreundlich eignen sie sich ideal zur Nachrüstung in Schulen und Kitas und sorgen mit frischer Luft für eine gesunde Lernatmosphäre. CO 2 - Monitore und verschiedene Handmessgeräte unterstützen bei der Überwachung der Innenraumluftqualität und der Einregulierung von HLK-Systemen. Mehr Informationen zu den Produkt-Highlights sowie dem breiten Portfolio an Lüftungs- und Messgeräten geben die Airflow-Lüftungsexperten auf der SHK Essen in Halle 1, Stand 1A28.