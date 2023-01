Ein breites Portfolio an Lüftungs- und Messgeräten sowie kompetente Beratung: Das Airflow-Team freut sich auf viele persönliche Gespräche auf der ISH in Frankfurt, Halle 8, Stand F79. Bild: Airflow Lufttechnik GmbH

Unter dem Motto „Frische Luft in Gebäuden steigert die Lebensqualität und das Konzentrationsvermögen“ stellt Lüftungsspezialist Airflow sein breites Produktportfolio auf der ISH in Frankfurt vor. Auf dem Messestand F79 in Halle 8 können sich Besucher der Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft hautnah von den modernen Lüftungslösungen überzeugen.

Gerade in der heutigen Zeit sind flexible und schnelle Lüftungslösungen gefragt. Mit der zentralen Lüftungsgeräte Serie DUPLEXbase lernen Planer den Joker für die Lüftungsplanung kennen und treffen immer die richtige Wahl. Die flexiblen Allroundtalente können im Innen- oder Außenbereich, freistehend oder deckenmontiert und in nahezu jeder Raumsituation installiert werden. Dank des breiten Volumenstrombereichs von 500 bis 6.0000 m³/h eignen sich die Geräte ideal zum Einsatz in Räumen unterschiedlichster Größen, z. B. in Gastronomie- und Pflegeeinrichtungen, Hotels, Büros und Verkaufsräumen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Schullüftung. Mit ihren dezentralen Lüftungsgeräte der Serie DUPLEX Vent sorgt Airflow für ein optimales Raumklima und eine gesunde Lernatmosphäre in Schulen und Kitas. Zur Montage dieser flüsterleisen Geräte müssen keine Lüftungskanäle verlegt werden – zwei Kernbohrungen genügen und die Lüftungsgeräte sind einsatzbereit. Damit sind sie optimal geeignet zur unkomplizierten Nachrüstung. Tatsächlich wurden 2022 rund 3.000 dezentrale Airflow Geräte in 100 Schulen und Kitas verbaut – Zahlen, die für sich sprechen.