Frische Luft für gesundes Arbeiten, Lernen und Leben – dieses Ziel verfolgt die Airflow Lufttechnik GmbH seit nun 60 Jahren. Auf der diesjährigen ISH präsentiert das Unternehmen ausgewählte Highlights aus seinem vielseitigen Portfolio an Lüftungs- und Messgeräten. Ob für Schulen, Büros oder Gewerberäume, in Neubauten oder zur Nachrüstung im Bestand: Mit einem breiten Angebot an zentralen und dezentralen Lüftungsgeräten bietet Airflow eine effiziente und bedarfsgerechte Lösung für verschiedenste Einsatzbereiche. Besucher können sich vom 17. bis 21. März in Halle 8.0 an Stand F79 persönlich von den innovativen Produkten des Rheinbacher Lüftungsspezialisten überzeugen.

Jahrzehntelange Erfahrung und Tausende erfolgreich umgesetzte Projekte machen die Airflow Lufttechnik GmbH zu einem der führenden Experten im Bereich Raumlüftung und zum Marktführer bei dezentralen Geräten. Mit vielseitigen Modellvarianten zur Wand-, Stand- oder Deckenmontage sowie für die Innen- und Außenaufstellung bietet das Airflow Portfolio eine passgenaue und energiesparende Lüftungslösung für jeden Anwendungsfall. Zu den Stars am ISH-Messestand gehören neben den zentralen Standardlüftungsgeräten der bewährten Reihe DUPLEXbase und den individuell auslegbaren DUPLEX Multi Eco Modellen vor allem die dezentralen Lüftungsgeräte DUPLEX Vent. Diese eignen sich hervorragend zur einfachen und schnellen Nachrüstung in Bestandsgebäuden. Für die Geräte DULPLEX Vent S 1000 und DUPLEX Vent EASY 900 stehen zudem ab sofort integrierte VdS-Kanalrauchmelder zur Verfügung – eine ideale, zeit- und kostensparende Lösung, die das Gebäude und seine Nutzer bestmöglich vor externem Rauch schützt. Highlight unter den dezentralen Geräten ist das Lüftungsgerät DUPLEX Vent X: Als erstes seiner Art wartet es mit integrierter Wärmepumpe und Kältemittel auf und vereint so Lüftung, Heizung und Kühlung platzsparend und effizient in nur einem All-in-One-Gerät. Für die optimale Einregulierung von Lüftungsgeräten und anderen HLK-Systemen führt Airflow passende Messgeräte im Sortiment. Verschiedene CO 2 -Monitore runden das Angebot ab.

Besucher der ISH sind herzlich eingeladen, sich am Airflow Messestand in Halle 8.0, Stand F79 persönlich und hautnah von den innovativen Lüftungslösungen zu überzeugen.