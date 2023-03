Unter dem Motto „Lösungen für eine nachhaltige Zukunft“ öffnete die Fachmesse ISH Frankfurt vom 13. bis zum 17. März Besuchern aus aller Welt ihre Tore. Erstmals nach coronabedingter Pause konnte die Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft wieder in Präsenz stattfinden – ein Termin, den sich auch die Airflow Lufttechnik GmbH nicht entgehen ließ. Am Messestand in Halle 8 präsentierten die Lüftungsspezialisten dem begeisterten Publikum ihre neuesten Produktlösungen aus dem Bereich Lüftungstechnik. Im Fokus des erfolgreichen Messeauftritts standen die multifunktionalen Lüftungsgeräte der Serie DUPLEXbase, die mit vielseitigen Aufbauvarianten und hocheffizienter Wärmerückgewinnung überzeugten.

Endlich wieder persönliche Begegnungen und Live-Produkterlebnisse: Nach langer ISH-Pause durften die Lüftungsspezialisten der Airflow Lufttechnik GmbH ihre aktuellen Produkthighlights wieder im Präsenzmessebetrieb vorführen. Mit der zentralen Lüftungsgeräte-Serie DUPLEXbase lernten die Besucher des Airflow-Messestands den absoluten Joker in der Lüftungsplanung kennen: Die multifunktionalen Allround-Talente bieten Planern und Installateuren dank großer Variantenvielfalt und einem breiten Volumenstrombereich von 100 bis 6.000 m³/h maximale Planungsflexibilität. Ob innen oder außen, stehend oder deckenhängend – mit der Serie DUPLEXbase PS findet sich für jede Montagesituation das passende Gerät. Speziell für beengte Einbausituationen eignen sich die kompakten Innen-Lüftungsgeräte der Serie DUPLEXbase PT, die dank vertikaler Stutzenanordnung besonders platzsparend sind. Sowohl DUPLEXbase PS als auch PT sind ab Lager lieferbar und lassen sich mittels Plug-and-Play schnell und einfach installieren. Ein integrierter Webserver sowie eine Service Cloud erleichtern die Steuerung und Wartung der Geräte zusätzlich, da so auch ein Fernzugriff unkompliziert möglich ist. „Moderne Lüftungsgeräte müssen in der heutigen Zeit nicht mehr nur funktionale Zwecke erfüllen – was zählt, sind energieeffiziente und klimafreundliche Lösungen, die sich flexibel an die gebäudetechnischen Gegebenheiten anpassen und einen wirtschaftlichen Betrieb unterstützen“, berichtet Werner Ruß, Geschäftsführer der Airflow Lufttechnik GmbH. „Die Geräte der Serie DUPLEXbase erzielen dank der Kombination aus hocheffizientem Kreuzgegenstrom-Wärmerückgewinner mit Wirkungsgraden bis zu 90 %, VDI 6022 konformen Materialien sowie zwei energiesparenden EC-Ventilatoren ein Maximum an Effizienz und ermöglichen so ein enormes Einsparpotenzial bei den Energiekosten.“ Abgerundet wurde das vielfältige Airflow-Produktportfolio durch die dezentralen Lüftungsgeräte der Serie DUPLEX Vent, die sich dank des flüsterleisen Betriebs perfekt zur Lüftung in Schulen und Kitas eignen, sowie verschiedene Messgeräte und CO 2 -Monitore zur optimalen Einregulierung und Überwachung von HLK-Systemen. Geschäftsführer Werner Ruß zieht nach fünf eindrucksreichen Tagen mit durchgehend sehr gut besuchtem Messestand ein begeistertes Resümee: „Einmal mehr hat sich gezeigt, wie wichtig die ISH für unser Unternehmen und unsere gesamte Branche ist: Als internationaler Treffpunkt ermöglicht sie uns den direkten und persönlichen Austausch mit unseren Kunden und Geschäftspartnern – und dieser lässt sich durch nichts ersetzen.“