Ob für Schulen, Kindertagesstätten oder Büros – smarte Lösungen zum Erhalt eines gesunden Raumklimas sind stark gefragt. Auf der IFH können sich Besucher über Innovationen des Lüftungsspezialisten Airflow freuen. So präsentiert das Unternehmen in Halle 5, Stand 5.229 neben Highlights aus dem breiten Portfolio von Lüftungs- und Messgeräten zwei neue dezentrale Lüftungsgeräte der Produktfamilie DUPLEX Vent. Mit DUPLEX Vent X bietet Airflow das erste dezentrale Lüftungsgerät mit integrierter Wärmepumpe und Kältemittel auf dem deutschen Markt. Die All-in-One-Lösung ermöglicht Heizen, Kühlen und Lüften mit nur einem Gerät. Mit DUPLEX Vent Easy 900 hat Airflow eine neue dezentrale Standardserie ins Leben gerufen: Als Stand- oder hängendes Gerät zur Decken- oder Wandmontage erhältlich, ist DUPLEX Vent Easy 900, bereits vorkonfiguriert, schnell und einfach in Betrieb zu nehmen. Damit hat Airflow seine Vorreiterrolle als Lüftungsexperte mit dem breitesten Sortiment an Lösungen zur Nachrüstung von Schulen, Kindergärten und Büros noch weiter ausgebaut. Für die optimale Einregulierung von Lüftungsgeräten und anderen HLK-Systemen führt Airflow passende Messgeräte im Sortiment. Verschiedene CO 2 -Monitore runden das Angebot ab.

Auf dem Airflow Messestand können sich Besucher von der Bandbreite an innovativen Lüftungs- und Messgeräten selbst überzeugen: Halle 5, Stand 5.229.