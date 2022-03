Pressemeldung

Als Messehighlight zur ifh Intherm in Nürnberg präsentiert Lüftungsspezialist Airflow die zentralen Lüftungsgeräte der neuen Serie DUPLEXbase. Die Allrounder bieten für jede Montagesituation das passende Gerät: Ob als Stand- oder Deckengerät im Innenraum oder stehend als Outdoorvariante – die Airflow-Lösungen sind vielseitig einsetzbar, selbst in beengten Raumverhältnissen finden sie ihren Platz. Flüsterleise im Betrieb und besonders montagefreundlich sind die dezentralen Lüftungsgeräte der Serie DUPLEX Vent. Damit sind sie ideal für die Nachrüstung in Schulen und Kitas geeignet, wo sie für eine frische Lernatmosphäre sorgen. Eine schnelle Lösung zur Minderung der Virenlast bietet der Luftreiniger Purigo. Wo eine ausreichende Frischluftzufuhr nicht gewährleistet werden kann, filtert er mit seinem HEPA H14 Filtersystem auch kleinste Partikel wie Viren, Bakterien und Pollen aus der Luft. CO 2 - Monitore und verschiedene Handmessgeräte helfen bei der Überwachung der Innenraumluftqualität und der Einregulierung von HLK-Systemen. Mehr Informationen zu den Produkt-Highlights sowie dem breiten Portfolio an Lüftungs- und Messgeräten geben die Airflow-Lüftungsexperten auf der ifh Intherm in Halle 5, Stand 5.125.