Die Versorgung mit frischer Luft bildet die Basis für menschliche Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden. Mit modernsten Lösungen sorgt der Lüftungsspezialist Airflow für die nötige Frischluft in Gebäuden und trägt zu einer gesteigerten Lebensqualität bei. Seine neuesten Produkthighlights präsentiert das Unternehmen auf der diesjährigen GET Nord in Hamburg. Besucher der Fachmesse für Elektro, Sanitär, Heizung und Klima können sich vom 17. bis zum 19. November live von der innovativen Lüftungstechnik des Herstellers überzeugen. Hauptattraktion des Messestands sind die zentralen Lüftungsgeräte der neuen Serie DUPLEXbase: Ob im Innen- oder Außenbereich, freistehend oder deckenmontiert, in großzügigen oder beengten Raumverhältnissen – die flexiblen Allroundtalente bieten für jede Montagesituation eine passende Lösung. Weiteres Highlight sind die Multifunktionsmessgeräte der neuen Produktserie TA500. Die handlichen Messgeräte im ergonomischen Design verfügen über eine intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche mit hochauflösendem Farbdisplay und sind für den Einsatz mit einer breiten Palette von Plug-in-Sonden zur Messung von Luftgeschwindigkeit, Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit, CO und CO 2 konzipiert. Besonders hervorzuheben ist beim Modell TA 550 die Gittermessung für Kanaltraversen nach ISO EN 12599. Damit ist die neue Serie TA 500 die ideale Ergänzung des breiten Portfolios an Handmessgeräten zur Einregulierung von HLK-Systemen und Überwachung der Innenraumluftqualität. Abgerundet wird das Angebot durch weitere Messgeräte und verschiedene CO 2 Monitore. Für frischen Wind am Messestand sorgen außerdem die dezentralen Lüftungsgeräte der Serie DUPLEX Vent. Dank ihres flüsterleisen Betriebs eignen sich die montagefreundlichen Geräte optimal zur Nachrüstung in Schulen und Kitas, wo sie mit frischer Luft für eine gesunde Lernatmosphäre sorgen. Weitere Informationen zu den Produkthighlights und dem breiten Sortiment an Lüftungs- und Messgeräten erhalten Besucher der GET Nord in Halle B6, Stand 321.