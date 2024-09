Auf der diesjährigen GET Nord stehen bei Airflow zwei Innovationen aus der dezentralen Lüftungsgeräteserie DUPLEX Vent im Mittelpunkt: Mit DUPLEX Vent X präsentieren die Lüftungsspezialisten in Halle A1, Stand A1.319 das erste dezentrale Lüftungsgerät mit integrierter Wärmepumpe und Kältemittel auf dem deutschen Markt. Die All-in-One-Lösung ermöglicht Lüften, Heizen und Kühlen mit nur einem Gerät. Mit einem Volumenstrom bis 288 m³/h und nur 35 dB(A) eignet sich DUPLEX Vent X besonders für Büroumgebungen, Besprechungsräume und modulare Baukonzepte. Die kürzliche Auszeichnung mit dem PLUS X Award in den Kategorien Innovation, High Quality, Bedienkomfort, Funktionalität und Ökologie bestätigt die hohe Innovationskraft des DUPLEX Vent X.

DUPLEX Vent Easy 900 ist Airflows neue dezentrale Standardserie und als Stand- oder hängendes Gerät zur Decken- oder Wandmontage erhältlich. Bereits vorkonfiguriert sind die dezentralen Lüftungsgeräte DUPLEX Vent Easy 900 schnell und einfach in Betrieb zu nehmen.

Darüber hinaus zeigt das Rheinbacher Unternehmen weitere Highlights aus seinem breiten Portfolio von Lüftungs- und Messgeräten. Dazu zählen verschiedene CO 2 -Monitore und Messgeräte, mit denen sich Lüftungsgeräte und andere HLK-Systeme optimal einregulieren lassen.

Das Airflow Team freut sich auf einen regen Austausch auf dem Messtand der GET Nord (Halle A1, Stand A1.319) und steht Interessierten bei Fragen rund um innovative Lüftungs- und Messgeräte gerne zur Verfügung.