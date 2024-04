Mit ihrem neuen Lüftungsgerät bringt die Airflow Lufttechnik GmbH eine hocheffiziente und platzsparende Innovation auf den Markt: DUPLEX Vent X ist das erste dezentrale Lüftungsgerät mit integrierter Wärmepumpe, welches eine All-in-One Lösung für Lüften, Wärmen und Kühlen mit nur einem Gerät bietet. Für Erfrischung an heißen Hochsommertagen sorgt dabei umweltfreundliches Propan R290. An frostigen Wintertagen hingegen gewährleistet die reversible Wärmepumpe angenehm warme Innentemperaturen.

Durch das wandelnde Klima steigen auch die Anforderungen an die Klimatisierung von zum Beispiel Büros und Besprechungsräumen. Gerade die heißesten Tage des Jahres stellen Betreiber mittlerweile auch in Deutschland vor Herausforderungen. Um in hochfrequentierten Innenräumen mit immer dichteren Gebäudehüllen sowohl für eine kontinuierlich Frischluftzufuhr als auch angenehme Temperierung zu sorgen, waren bislang bis zu drei verschiedene technische Lösungen nötig. Hier schafft das Lüftungsgerät DUPLEX Vent X von Airflow clever Abhilfe: Das Allround-Talent ist die erste Komplettlösung für die Bereiche Heizen, Kühlen und Lüften in kompakter, dezentraler Form.

3-in-1: Lüftung, Wärme, Kühlung

Als innovative All-in-One-Lösung vereint DUPLEX Vent X Lüftungsanlage, Heizkörper und Kühleinheit in nur einem platzsparenden Gerät. Dank hocheffizienter Wärmerückgewinnung, reversibler Wärmepumpe und erweiterter Steuerlogik sorgt es automatisch und jederzeit für eine optimale Klimatisierung sowohl mit warmer als auch mit kalter Luft. Die intelligente Steuerung berücksichtigt hierbei die Innen- und Außenluftqualität sowie -temperatur und garantiert so, dass DUPLEX Vent X stets im energieeffizientesten Betriebsmodus arbeitet. Die reversible Wärmerückgewinnung wird sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb genutzt. Für die Kühlung setzt Airflow auf das klimafreundliche Propan R290 als Kältemittel. Der Kohlenwasserstoff besitzt den sehr niedrigen GWPD-Wert (Global Warming Potential) von 0,02 gem. (EU) 2024/573. Er weist kein Ozonabbaupotenzial auf, nur verschwindend geringes Treibhauspotential und ist nicht toxisch – damit eignet er sich ideal als umweltverträgliches und zukunftssicheres Kältemittel. Ein weiterer Vorteil: Propan ist im Gegensatz zu anderen Kühlmitteln mit den verbauten Kupfer-/Aluminium-Rohren und -Lamellen kompatibel.

Unkomplizierter Einbau und ökonomischer Betrieb

Dezentrale Lüftungsgeräte wie DUPLEX Vent X eignen sich besonders für die Nachrüstung im Bestand, aber auch in Neubauten. Die Installation gelingt ebenso unkompliziert wie kostengünstig, da hierzu lediglich zwei Kernbohrungen an der Außenwand erforderlich sind. Das kompakte Gerät mit einer Gesamthöhe von nur 362 mm wird an der Decke oder Wand angebracht und lässt somit mehr Bodenfläche zur alltäglichen Nutzung frei. Die optionale Teilintegration in die Decke ermöglicht auch eine Installation in Gebäuden mit niedriger Deckenhöhe. Anders als bei einer Klimaanlage müssen keine Komponenten an der Außenwand des Gebäudes angebracht werden – das gesamte Gerät befindet sich im Gebäudeinneren. Durch die Kombination von Klimaanlage, Heizung und Lüftungsanlage in einem einzigen Produkt verringern sich die Installationskosten für Betreiber erheblich. Auch die Betriebskosten werden dank der intelligenten Systemsteuerung vermindert, da keine separaten Klimasysteme gegeneinander arbeiten. Aufgrund des gewohnt niedrigen Geräuschpegels der Airflow Lüftungsgeräte eignet sich das DUPLEX Vent X besonders für die Nachrüstung in Büros und Besprechungsräumen.