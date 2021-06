Pressemeldung

Neues, frisches Design, eine klare Userführung und vor allem nützliche und informative Inhalte rund um das Thema „frische Luft“ – damit besticht die Airflow Lufttechnik GmbH auf ihrer neuen Website www.airflow.de. Technisch State-of-the-art ist sie über alle Endgeräte abrufbar, sodass Planern und Fachhandwerkern jetzt überall und jederzeit Produktinformationen, Referenzbeispiele und hilfreiche Tools wie ein Lüftungssimulator zur Verfügung stehen.

Die Startseite gibt einen guten Überblick über die relevanten Themen, wie zum Beispiel Lüftungsgeräte, Messgeräte und Serviceleistungen. Über Quicklinks gelangt man zu tiefergehenden Infos auf entsprechenden Unterseiten. „Dieser Themendreiklang soll untermauern, dass wir nicht nur einer der Marktführer für hochwertige und innovative Lüftungs- und Messgeräte sind, sondern uns vor allem als Partner unserer Kunden verstehen, der sie jederzeit mit hilfreichen Serviceleistungen unterstützt“, erläutert Geschäftsführer Werner Ruß.

Neues Tool hilft bei der Erstellung von Lüftungskonzepten

So findet man auf der Homepage mit dem Lüftungssimulator eine neu erstellte App, mit der sich in nur wenigen Schritten Fensterlüftungskonzepte mit einer maschinellen Lüftung hinsichtlich der Luftqualität und Behaglichkeit vergleichen lassen. Hat man Raumgröße und Belegungsintensität dimensioniert, simuliert der Lüftungssimulator Vergleichsergebnisse und erstellt Empfehlungen für ein optimales Lüftungskonzept. Weiterhin werden auf der Homepage anschauliche Referenzen und aktuelle News angeteasert, die auf Unterseiten detaillierter dargestellt werden. „Über unsere Referenzen und die Unterseite ‚Einsatzbereiche‘ wird deutlich, für welch eine große Bandbreite wir Lösungen anbieten“, so Werner Ruß. So reichen die Einsatzgebiete von Schulen, Universitäten und Kindergärten über Arztpraxen, Wartezimmer, Hotels, Pflegeeinrichtungen und Gastronomie bis hin zu Büros, Konferenz- und Verkaufsräumen sowie Ein- und Mehrfamilienhäusern.

Anschauliche Produktpräsentation mit Shopfunktion

Unter „Produkte“ präsentiert der Lüftungsexperte sein komplettes Portfolio an zentralen und dezentralen Lüftungsgeräten sowie Messgeräten. Während man für die komplexeren Lüftungsgeräte ein Angebot anfordern kann, kann man das favorisierte Messgerät direkt bequem über die Shopfunktion bestellen. Produkte werden dabei nicht nur mit technischen Zahlen, Daten und Fakten unterfüttert: Die Features und Vorteile des Luftreinigers Purigo, des platzsparenden zentralen Lüftungsgeräts DUPLEXbase PT und der dezentralen Lüftungsgeräteserie DUPLEX Vent beispielsweise gibt es auch in anschaulichen Kurzvideos.