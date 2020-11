Aber da ist diese Angst vor dem Dreck und dem Staub, der bei Umbau- Renovierungs- und Sanierungsarbeiten entsteht. Also schieben Ihre Kunden es so lange wie möglich hinaus.

Sie können Ihren Kunden diese Angst vor Dreck und Staub nehmen. Sie arbeiten nahezu staubfrei, denn Sie arbeiten airclean.

Zufriedene Kunden sind Ihre überzeugendsten Argumente. Darum tun Sie alles dafür. Das heißt für Sie auch – so sauber wie möglich zu arbeiten. Darum arbeiten Sie mit AirClean und setzen ihn überall dort ein, wo Staub entsteht. Durch seine kompakte Größe und Form ist er in allen Räumen einsetzbar – auch in kleinen und innen liegenden Räumen. Der AirClean saugt den im Arbeitsraum entstandenen Staub zum größten Teil an und wäscht ihn aus. Der restliche Staub wird von der entstehenden Umluft angefeuchtet und beschwert. Er setzt sich ab. Im Unterdruckbetrieb wird die staubige Luft nach außen gesaugt oder die gereinigte Luft nach außen befördert. Alle angrenzenden Räume bleiben so nahezu staubfrei, da nichts mehr davon außerhalb des Arbeitsraumes gelangt.

Das heißt für Ihre Kunden:

Schluss mit dem zeitraubenden Putzen im ganzen Haus!

