Nutzen Sie bei Badsanierungen den AirClean. Der AirClean saugt mit einem starken Gebläse die mit Staub belastete Luft (Stemm / Schlitzarbeiten) im Badezimmer an.

Die angesaugte Luft wird innerhalb des AirClean durch einen starken Wassernebel geführt. Dadurch wird schon der größte Staubanteil mit dem Wasser verbunden und gelangt nicht mehr in die Abluft.

Der kleine restliche Staubanteil, der es durch den Wassernebel schafft, ist durch das Wasser so stark befeuchtet das er nach dem Verlassen des AirClean sofort zu Boden sinkt und sich nicht mehr im Haus verteilen kann.



Es gibt aber zusätzlich noch die Möglichkeit die Abluft des AirClean über einen Schlauch ins Freie zu befördern, dann hat man den Vorteil, dass die Luft aus dem gesamten Haus durch das Badezimmer angesaugt wird.



Dadurch entsteht im Haus ein Unterdruck, die mit Staub belastete Luft aus dem Badezimmer kann nicht mehr in die anderen Räume gelangen, sondern wird durch den Unterdruck angesaugt, im AirClean befeuchtet, vom größten Staubanteil befreit und dann als Abluft in das Freie geführt.

Sie benötigen keinen zusätzlichen Filter, d.h. Sie sparen Zeit für die Reinigung und den Austausch, Sie haben keine Folgekosten und er zeugen keinen Müll!

Besuchen sie uns auf den Messen:

Gienger Neuheitenschau Stand W 001

Gienger München KG, Poinger Straße 4, 85570 Markt Schwaben

29.03. – 01.04.2023

Werkzeugmesse Max Carl KG

Max-Carl-Straße 1, 96269 Großheirath

30.06.2023

WerkTag Reisser

Hans-Klemm-Straße 21, 71034 Böblingen

06.07.2023

