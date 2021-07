Pressemeldung

VRF-Klimatisierung im 3-Leitersystem

Flexibel dank Umschaltboxen für bis zu 58 Inneneinheiten

Effiziente Wärmerückgewinnung durch Warmwasserbereitung

Sicherheit durch Leckage-Erkennung

Kühlen, heizen und Warmwasser bereiten zeitgleich und in nur einem System: Mit der neuen Air Flux 6300 A stellt die Heizungsmarke Bosch ein energieeffizientes und komfortables VRF-Klimatisierungssystem für mittlere und große Gebäude wie Hotels, Büros und öffentliche Einrichtungen vor. Zusammen mit der neuen Hydrobox AF-HB 140-1 und den variantenreichen Umschaltboxen (S-Box) eignet sich die Air Flux 6300 A in Kombination mit den Air Flux-Inneneinheiten für nahezu jeden Anwendungsfall.



3-Leitersystem: Gleichzeitig kühlen und heizen in verschiedenen Räumen

Mit Rohrleitungslängen von bis zu 1.000 Metern und einem Höhenunterschied von bis zu 110 Metern zwischen Innen- und Außeneinheit ermöglicht das Air Flux 6300 A -System auch den Einsatz in mehrstöckigen Gebäuden. Die ausgesprochen langen Rohrleitungen bieten zudem eine flexible Gestaltung der Anlagen. Im Gegensatz zum 2-Leitersystem führen beim 3-Leitersystem der Air Flux 6300 A drei Kältemittelleitungen für Flüssigkeits-, Sauggas- und Heißgasleitung von der Außeneinheit in das Gebäude. Neben den sechs verschiedenen SBOX-Typen sind alle bekannten Innengerätetypen der Air Flux-Serie mit diesem System kombinierbar. Abhängig vom jeweiligen Betriebszustand (Kühlen bzw. Heizen), versorgt das 3-Leitersystem die Inneneinheiten mit Kältemittel im entsprechenden Aggregatszustand. So bietet das Air Flux 6300 A -System die Möglichkeit, gleichzeitig zu kühlen und zu heizen, was speziell in Hotels oder Gebäuden mit Nord-Südausrichtung eine flexible Raumklimatisierung ermöglicht. Ein besonderer Vorteil gerade bei monovalenter Nutzung.



Effizient und bedarfsgerecht heizen und kühlen

Die Air Flux 6300 A Außeneinheit verfügt über 6 unterschiedliche Leistungsgrößen von 22 bis 50 kW. Die Klimageräte können in Kaskade geschaltet werden, was eine fein abgestufte Klimaleistung ermöglicht. Außerdem kann Energie, die den zu kühlenden Räumen entzogen wird, mittels Wärmerückgewinnung für die Beheizung in andere Räume umgeleitet werden oder speziell im Sommer zur Warmwasserbereitung per Hydrobox genutzt werden. Der Heizbetrieb schafft angenehme Wärme bei bis zu minus 25 °C Außentemperatur mit einer Leistung von 22 kW – 50 kW und als Kaskade von bis zu 150 kW. Die Außengeräte der Air Flux 6300 A sind mit einem Schalldruckpegel ab 58 dB(A) außerdem sehr leise und damit ideal geeignet für den Einsatz in eng bebauten Gebieten. Es ist zusätzlich möglich, den Schalldruckpegel im „Super Silent Mode“ für die Nacht um bis zu weitere 8 dB(A) abzusenken.



Sicher, intelligent und einfach

Die Air Flux 6300 A verfügt über Kontroll- und Sicherheitssysteme wie beispielsweise die automatische Leckage-Erkennung, die in der dafür konzipierten Umschaltbox SBOX01-1L einzustellen ist. Sie schaltet die Anlage im Bedarfsfall sofort ab und schließt alle notwendigen Ventile. Dank der neuen Zentralsteuerung Air Center Control garantiert die Air Flux 6300 A Komfort und Zuverlässigkeit im Umgang mit der von Bosch entwickelten Hard- und Software. Die für das Air Flux 6300 A-System entwickelte Auslegungssoftware Bosch Air Select (www.bosch-airselect.com) ermöglicht eine einfache Anlagenplanung nach dem Drag´n´Drop Prinzip. Die schnelle Abrufbarkeit der Gerätehistorie vereinfacht anfallende Servicearbeiten. Mittels Selbstreinigungsfunktionen zur Beseitigung von Staub und Schnee verlängert sich zusätzlich die Lebensdauer des Systems. So werden Wartungskosten reduziert.