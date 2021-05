Pressemeldung

Das modulare CAPBs® Sensormodulsystem von AFRISO bewährt sich in der täglichen Arbeitspraxis als Multifunktionslösung für unterschiedlichste Messaufgaben. Jetzt erhält die Produktfamilie weiteren Zuwachs: Der neue modulare Basisgriff CAPBs® device stellt mit seinem TFT-Farbdisplay wichtige Messdaten und Informationen direkt auf einen Blick zur Verfügung. Der Griff lässt sich beliebig mit den Sensormodulen des Systems kombinieren.

Der neue Basisgriff CAPBs® device erfüllt mit seinem 2,4 Zoll großen Farbdisplay die Anforderung vieler Anwender, die sich eine Live-Anzeige relevanter Daten direkt bei der Messung wünschen, ohne vor Ort das Smartphone verwenden zu müssen. Messprogramme wie zum Beispiel Dichtheitsprüfungen, Gasleckmessungen oder Differenzdruckmessungen lassen sich damit zuverlässig und bequem ausführen.

Geeignet für Langzeitmessungen

Vor allem Langzeitmessungen werden jetzt noch einfacher: Dank der integrierten Speicherfunktion mit frei einstellbarer Messzeit kann der neue Basisgriff samt Sensormodul über den gewünschten Zeitraum hinweg am Messpunkt verbleiben, ohne dass der Anwender für diese Zeit auch sein Smartphone entbehren müsste. Ein umfangreicheres Datenlogger-Interface mit zahlreichen Start- und Stopp-Konfigurationsmöglichkeiten, einem professionellen Monitoring und entsprechenden Auswertemöglichkeiten der Messdaten auch am PC ist ab Juli 2021 erhältlich.

Für hohen Bedienkomfort

Der Basisgriff ist mit Navigationstasten sowie einem Signalgeber für messwertspezifische Signale ausgestattet. Einstellungen wie Nullpunkt, Datenlogger oder Start der Messung lassen sich bequem über diese Bedientasten vornehmen. Der ergonomisch geformte Griff mit Haftmagneten auf der Rückseite ermöglicht eine „Freihandbedienung“ für noch größeren Messkomfort. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku wird per USB-Anschluss geladen und versorgt das 300 g leichte CAPBs® device auch während der Messung zuverlässig mit Energie.

Zahlreiche Messaufgaben im Griff

Die CAPBs® Sensoren messen beispielsweise Druck, Temperatur, Feuchte oder Durchfluss, können aber auch zur Bewertung der Wasserqualität oder Raumluft eingesetzt werden und komplexe Funktionsprüfungen vereinfachen. Für Flexibilität in der Handhabung ist gesorgt: So ist die Einrastvorrichtung zum Anbinden der Sensormodule standardisiert und bei CAPBs® device sowie dem schon bekannten Basisgriff CAPBs® BG 10 identisch.

Einfache und professionelle Protokollierung

Das CAPBs® System verbindet darüber hinaus exakte Messwerte mit echten Mehrwerten. Um den steigenden Anforderungen an die Protokollierung und Nachweisbarkeit von Messungen gerecht zu werden, bietet die Lösung zahlreiche Optionen, die Messergebnisse individuell zu verarbeiten. Während beim Basisgriff die Übertragung der Messdaten per Bluetooth® erfolgt, generiert CAPBs® device einen QR-Code zur Datenübertragung an die kostenlose AFRISO App EuroSoft live. Auf diese Weise können Messdaten anschließend direkt aus der App als umfangreiches Messprotokoll im PDF-Format ausgegeben werden. Auch gewünschte Zusatzinformationen wie Kundendaten, Notizen, Unterschrift oder Fotos lassen sich dabei einfügen. Das Teilen geht einfach von der Hand, zum Beispiel per E-Mail oder über gängige Messenger-Dienste.

Der neue Basisgriff CAPBs® device ist ab sofort erhältlich, weitere Informationen unter www.capbs.info.